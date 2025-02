Không phải Labubu, đây mới là thứ người Việt chi hàng trăm tỷ mỗi năm để mua: Siêu ngon, siêu bổ nhưng cảnh báo 5 nhóm người không nên dùng

Theo thống kê của Metric (nền tảng số liệu E-commerce), năm 2024 người Việt chi hàng trăm tỷ đồng để mua nhiều sản phẩm theo xu hướng.

Không phải các loại đồ chơi gây sốt như Labubu, táo đỏ Tân Cương mới là thứ được mua sắm nhiều nhất trên sàn thương mại điện tử.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "táo đỏ" trên các nền tảng mua sắm, người tiêu dùng sẽ thấy hàng loạt sản phẩm được quảng cáo với những công dụng bồi bổ sức khỏe, bổ máu, giúp ngủ ngon, làm đẹp da… Đó là lý do vì sao táo đỏ ngày càng phổ biến và rất được bán rất đắt hàng.

"Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cả đời luôn khỏe mạnh"

Táo đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc và từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền. Theo Đông y, táo đỏ có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh can, tỳ, vị, thận, tâm, phế, mang lại nhiều công dụng:

- Bổ huyết, dưỡng khí.

- Cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng tỳ vị.

- An thần, hỗ trợ giấc ngủ.

- Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa.

Người Trung Quốc có câu: "Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cả đời luôn khỏe mạnh" để nhấn mạnh lợi ích của loại quả này. Nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, táo đỏ chứa nhiều nước, protein, vitamin C, kali, canxi, magie, sắt, trong đó, hàm lượng vitamin C cao hơn hẳn nhiều loại trái cây khác.

Ngoài ra, 100 gram táo đỏ khô có thể chứa đến 1,7mg sắt, giúp bổ máu, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt – một vấn đề phổ biến ở phụ nữ.

Tuy nhiên, dù có nhiều lợi ích, không phải ai cũng nên ăn táo đỏ thường xuyên hoặc với số lượng lớn, vì có thể gây ra các tác dụng không mong muốn.

5 nhóm người không nên ăn táo đỏ

1. Người bị tiểu đường

Táo đỏ chứa một lượng đường khá cao. Nếu ăn quá nhiều, nó có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu, đặc biệt nguy hiểm với những người bị tiểu đường tuýp 2.

Để bảo vệ sức khỏe, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế hoặc thậm chí tránh ăn táo đỏ, đặc biệt là táo đỏ khô – loại đã bị loại bỏ phần nước và có hàm lượng đường cô đặc cao hơn.

2. Người có hệ tiêu hóa kém, dễ đầy bụng

Táo đỏ có tính ấm và chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là khi ăn sống hoặc ăn cùng vỏ, nó có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí táo bón.

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc các bệnh như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích (IBS), nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

3. Người bị cảm lạnh, sốt

Táo đỏ có tác dụng làm ấm cơ thể. Trong khi đó, khi bị cảm lạnh hoặc sốt, cơ thể cần giải nhiệt để hạ sốt và hồi phục nhanh hơn. Việc ăn táo đỏ lúc này có thể làm tăng nhiệt, khiến bệnh kéo dài lâu hơn hoặc thậm chí trầm trọng hơn.

4. Phụ nữ mang thai

Táo đỏ giàu dinh dưỡng, nhưng phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ, không nên ăn quá nhiều.

Nguyên nhân là do:

- Táo đỏ có tính nóng, có thể làm tăng nguy cơ táo bón - một vấn đề mà nhiều mẹ bầu gặp phải.

- Đối với một số người nhạy cảm, nó có thể gây dị ứng hoặc kích thích tử cung, dù trường hợp này khá hiếm.

- Tốt nhất, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ thường xuyên.

5. Người đang dùng thuốc

Táo đỏ có thể tương tác với một số loại thuốc, làm giảm hiệu quả hoặc gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Một số trường hợp có thể gặp phải bao gồm:

- Thuốc điều trị tiểu đường: Táo đỏ có thể làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến tác dụng kiểm soát đường huyết của thuốc.

- Thuốc an thần: Táo đỏ có tác dụng an thần nhẹ, khi kết hợp với thuốc an thần có thể khiến người dùng cảm thấy buồn ngủ quá mức.

- Thuốc chống đông máu: Táo đỏ chứa một số hợp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng chung với thuốc chống đông như warfarin.

- Nếu đang trong quá trình điều trị bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung táo đỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Lưu ý khi ăn táo đỏ để tốt cho sức khỏe

- Không nên ăn quá nhiều cùng một lúc, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 5 quả táo đỏ tươi hoặc 3 quả táo đỏ khô.

- Nên ngâm táo đỏ trong nước ấm trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.

- Không ăn táo đỏ ngay sau bữa ăn chính, đặc biệt là khi đã tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu tinh bột hoặc đường.

- Có thể chế biến táo đỏ thành trà, cháo, hoặc món hầm để giảm tính nóng và tăng hiệu quả hấp thu.