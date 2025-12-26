Không phải lá lốt hay mướp đắng, loại nguyên liệu này đem nhồi thịt ngon bất ngờ, hầu hết chị em chưa từng thử

Ớt sừng anh là một trong những loại nguyên liệu gia vị quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn của người Việt. Loại nguyên liệu này không chỉ đơn thuần dùng để kích thích vị giác, mà nó còn được dùng để chế biến nhiều món ăn ngon. Ớt sừng xanh vốn thuộc họ Cà (Solanaceae), có tên khoa học là Capsicum annuum. Quả ớt sừng xanh có màu xanh lá đặc trưng, vỏ bóng, căng mọng. So với ớt đỏ, ớt xanh có vị cay nhẹ hơn, hương thơm tươi mát và vị hơi đắng nhẹ ở hậu. Ớt sừng xanh được dùng nhiều trong các món xào, nướng, hoặc làm nước chấm.

Ớt sừng xanh nhồi thịt - "điểm nhấn" trên bàn ăn hôm nay có lẽ là món ăn hầu hết mọi người chưa từng thử. Những quả ớt xanh tươi được cuộn quanh phần nhân thịt thơm ngon, chiên sơ cho đến khi vỏ hơi nhăn lại, sau đó nấu nhỏ lửa cùng nước sốt để ngấm gia vị. Món ăn này có lớp vỏ vẫn giữ được độ giòn và bên trong mềm mại, với hương vị đậm đà, thơm ngon. Vào bữa cơm mùa đông, khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm cùng trò chuyện, món ăn này sẽ tạo thêm hương vị và bầu không khí ấm áp, vui vẻ.

Nguyên liệu làm món ớt sừng xanh nhồi thịt sốt nước tương

Nguyên liệu chính: 7-8 quả ớt sừng xanh to đều nhau, 5-6 cây nấm hương, 250g thịt nạc vai, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, lượng dầu mè vừa phải, một ít bột bắp.

Nguyên liệu nước sốt: 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa bột bắp, 1 thìa đường, nửa bát con nước.

Cách làm món ớt sừng xanh nhồi thịt sốt nước tương

Bước 1: Chọn những quả ớt chuông xanh có kích thước đều nhau, thẳng. Sau đó đem rửa sạch, bỏ cuống và hạt, rồi cắt thành các đoạn dài khoảng 5cm. Ngâm nấm hương khô cho đến khi nở mềm, rửa sạch rồi thái nhỏ. Thịt nạc vai bạn đem rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thành các miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ.

Bước 2: Cho nấm hương và thịt băm vào bát tô, sau đó thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, dầu mè và một ít bột bắp vào. Dùng đũa khuấy đều theo chiều kim đồng hồ một lúc cho đến khi các nguyên liệu quyện dẻo.

Bước 3: Tiếp theo bạn dùng đũa lấy một lượng nhân vừa phải, nhồi vào từng đoạn ớt sừng xanh, nén chặt. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Trước tiên bạn dựng đứng từng miếng ớt nhồi thịt, chiên 2 phần đầu có nhân thịt trước để giúp giữ thịt không bị bung ra. Sau đó bạn đặt từng miếng ớt xuống mặt chảo và chiên đến khi hơi nhăn lại.

Bước 4: Trong lúc chờ chiên ớt, bạn chuẩn bị một chiếc bát, thêm các nguyên liệu làm nước sốt vào, khuấy đều cho hòa quyện. Sau khi đã chiên ớt xong, bạn rưới đều phần nước sốt vào, đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Cuối cùng, tăng lửa để làm sánh nước sốt.

Thành phẩm món ớt sừng nhồi thịt

Mùi thơm của ớt sừng xanh cân bằng với độ béo ngậy của nhân thịt. Sau khi được nấu cùng nước sốt, nhân thịt vừa có vị đậm đà vùa hấp thụ được vị tươi mát của ớt sừng xanh. Khi thưởng thức, vị mềm của ớt sừng xanh và vị dai ngọt của nhân thịt hòa quyện vào nhau, tạo nên món ăn vô cùng ngon miệng. Đặc biệt khi kết hợp cùng cơm nóng phần sốt còn lại hòa quyện khiến ai cũng phải yêu thích.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ớt sừng xanh nhồi thịt!