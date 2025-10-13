Không phải cứ có tóc bạc là lão hóa: Có 2 loại tóc trắng này trên đầu thì bạn cần đi khám sớm xem có mắc bệnh nào không

Nói về việc trông già đi, tóc bạc có lẽ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất. Một số sợi tóc bạc ẩn hiện trong mái tóc đen, một số khác lại mọc công khai ở hai bên thái dương hay đỉnh đầu... Không chỉ ở người trung niên và cao tuổi, ngày nay càng nhiều người trẻ cũng bắt đầu xuất hiện tóc bạc sớm.

Tóc bạc không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe. Trang LifeTime đã tổng hợp ý kiến từ nhiều chuyên gia, giúp bạn hiểu rõ những cảnh báo sức khỏe đằng sau tóc bạc như sau:

Có 2 loại tóc bạc này xuất hiện, cần kiểm tra bệnh lý ngay

Bác sĩ Lục Vĩ, Phó trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết màu sắc của tóc phụ thuộc vào melanin trong các tế bào hắc tố ở nang tóc, và trong nang tóc có một số tế bào gốc đóng vai trò là "kho dự trữ" cho các tế bào hắc tố. Khi tóc mọc, các tế bào gốc sẽ biến thành tế bào hắc tố, tạo ra melanin để "nhuộm màu" cho tóc.

Nguyên nhân khiến tóc bạc là gì?

Một số yếu tố sinh lý hoặc bệnh lý có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của tế bào hắc tố, dẫn đến tế bào bị phá hủy hoặc không sản xuất đủ melanin, từ đó gây ra tóc bạc.

Các yếu tố sinh lý bao gồm:

Lão hóa: Khi cơ thể già đi, tế bào hắc tố suy giảm ở một mức độ nhất định, khiến tóc dần chuyển bạc. Người châu Á thường bắt đầu có tóc bạc từ khoảng 30-50 tuổi. Tuy nhiên, yếu tố di truyền hoặc một số đột biến gen có thể gây ra tóc bạc sớm, hay còn gọi là "thiếu niên tóc bạc".

Thiếu vi chất: Thiếu hụt vitamin B12, axit folic, kẽm, sắt… có thể khiến melanin không được tổng hợp.

Thói quen sống không lành mạnh: Áp lực tinh thần kéo dài, giờ giấc sinh hoạt thất thường, hút thuốc lá… cũng có thể gây tóc bạc.

Các yếu tố bệnh lý bao gồm: Các bệnh như bạch tạng, bệnh tự miễn (như bạch biến, rụng tóc từng mảng), rối loạn chức năng tuyến giáp, rối loạn chức năng tuyến yên… cũng có thể gây rối loạn tổng hợp và chuyển hóa melanin.

Bác sĩ Duan Xiaohan, Phó trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Bắc Kinh Thanh Hoa Trường Canh thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), khuyến cáo rằng: Tóc bạc xuất hiện trong hai trường hợp sau, bạn nên đi khám để loại trừ các bệnh lý hệ thống khác:

1. Xuất hiện nhiều tóc bạc trong thời gian ngắn.

2. Không có tiền sử gia đình bị "thiếu niên tóc bạc" tức là tóc bạc sớm, nhưng đã có nhiều tóc bạc trước 25 tuổi.

Vị trí tóc bạc ẩn chứa nguy cơ sức khỏe

Bác sĩ Quách Tân, Phó trưởng khoa Phòng bệnh, Bệnh viện Trung y Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc), cho biết, sự khỏe mạnh của tóc liên quan mật thiết đến gan, lá lách và thận. Tùy thuộc vào vị trí mọc tóc bạc, tình trạng sức khỏe của các cơ quan nội tạng cũng khác nhau.

1. Tóc bạc ở hai bên thái dương: Gan và túi mật hỏa hoạn hoặc gan khí trì trệ

Hai bên thái dương thuộc kinh Túc Thiếu Dương Đởm, kinh này bắt đầu từ khóe mắt ngoài, chạy dọc theo hai bên đầu và liên quan mật thiết đến gan mật. Nếu khí gan đình trệ, khí huyết lưu thông không thông thoáng, tóc thiếu dinh dưỡng, dẫn đến tóc bạc.

Triệu chứng đi kèm: Dễ cáu gắt, miệng đắng, khô miệng, đau tức vùng ngực sườn, đầy bụng, mất ngủ, mộng mị.

Khuyến nghị điều dưỡng: Từ 23h đến 3h sáng là thời điểm kinh gan mật hoạt động mạnh, rất tốt để điều dưỡng gan mật. Vì vậy, nên duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đảm bảo ngủ đủ giấc, đi ngủ trước 23h.

Có thể kết hợp xoa bóp huyệt Thái Xung (vùng lõm giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai hướng lên trên), đây là huyệt tiêu khí của kinh can, giúp thư giãn và thanh nhiệt gan.

2. Tóc bạc ở vùng trán: Lá lách và dạ dày yếu

Vùng trán thuộc kinh Túc Dương Minh Vị, liên quan mật thiết đến tỳ vị. Do đó, tóc bạc ở trán chủ yếu liên quan đến chức năng của tỳ vị.

Triệu chứng đi kèm: Sắc mặt vàng vọt, mệt mỏi, chán ăn, phân lỏng.

Khuyến nghị điều dưỡng: Ăn uống đúng giờ, đúng lượng, tránh ăn uống quá độ. Có thể ăn các thực phẩm bổ tỳ như khoai lang, táo đỏ, đậu lăng, ý dĩ…

Kết hợp xoa bóp huyệt Túc Tam Lý (phía trước ngoài cẳng chân, cách mắt đầu gối ngoài 4 ngón tay), đây là một huyệt quan trọng của kinh Túc Dương Minh Vị. Xoa bóp 5-10 phút mỗi ngày giúp điều hòa tỳ vị.

3. Tóc bạc ở đỉnh đầu: Thận khí không đủ

Đỉnh đầu và vùng sau gáy thuộc kinh Đốc mạch và kinh Bàng Quang, liên quan mật thiết đến thận.

Khuyến nghị điều dưỡng: Ăn nhiều thực phẩm màu đen như đậu đen, vừng đen, gạo đen, gạo tím, mộc nhĩ đen, dâu tằm…

Ngoài ra, có thể dùng hai tay nắm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, xoa lên xuống vùng thắt lưng phía sau, thực chất là xoa bóp huyệt Mệnh Môn và Thận Du, giúp làm ấm thận và tăng cường sức khỏe vùng thắt lưng.

Cách đối phó với tóc bạc một cách khoa học

Khi xuất hiện tóc bạc, trước tiên cần tìm nguyên nhân, đặc biệt là ở người trẻ. Theo các bằng chứng y học hiện nay, nếu loại trừ yếu tố bệnh lý, việc cải thiện các thói quen sống sau có thể làm chậm quá trình tóc bạc.

- Bổ sung dinh dưỡng: Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung nhiều thực phẩm giàu sắt, vitamin và protein chất lượng cao. Có thể bổ sung thêm mè đen, đậu đen và các thực phẩm khác, nhưng không nên ăn quá nhiều.

- Điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt: Duy trì thói quen sinh hoạt tốt, không thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc.

- Giải tỏa căng thẳng: Giữ tinh thần thoải mái, tập thể dục vừa phải để điều hòa sức khỏe tâm lý và thể chất.

- Massage da đầu: Thường xuyên massage da đầu bằng lược hoặc ngón tay để tăng cường tuần hoàn máu.

Cách thực hiện:

Dùng phần thịt của 10 đầu ngón tay, dùng lực vừa phải, chải đầu từ trước ra sau.

Dùng 10 đầu ngón tay xoa đều toàn bộ da đầu, từ trước ra sau, từ trái sang phải.

Cuối cùng, dùng lực thích hợp để ấn và massage da đầu.

- Không nên nhổ tóc bạc: Nhổ một vài sợi tóc bạc lẻ tẻ không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, nhổ thường xuyên hoặc nhổ nhiều có thể làm tổn thương da đầu và nang tóc, gây nhiễm khuẩn, dẫn đến viêm nang lông và rụng tóc.

Ngoài ra, cần cai thuốc lá, hạn chế rượu bia, giảm tần suất uốn và nhuộm tóc. Thông thường, khoảng cách giữa hai lần uốn tóc nên tối thiểu 6 tháng. Với người đã có tóc bạc, cần đặc biệt chú ý giảm số lần uốn nhuộm.

Hiện nay, y học chưa có "thuốc đặc trị" cho tóc bạc. Vì vậy, đừng tin vào các sản phẩm hay thuốc trị tóc bạc trên thị trường để tránh làm tổn thương thêm nang tóc hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận.