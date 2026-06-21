KHÔNG PHẢI cá thu hay cá hồi, mùa hè có 1 loại cá được ví như "thuốc cường phổi" của người Việt

Giá rẻ, đa dạng cách chế biến lại tốt cho phổi, tim, gan, cung cấp nhiều khoáng chất... Nếu ra chợ thấy loại cá này, đừng chần chờ mà mua ngay để bồi bổ cho cả gia đình nhé!

Khi nhắc đến các loại cá bồi bổ cho sức khỏe, chúng ta thường nghĩ ngay đến những cái tên đắt đỏ như cá thu hay cá hồi. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngay trong các chợ truyền thống của người Việt, có một loại cá siêu bình dân, giá rẻ nhưng lại được ví như vị "thuốc cường phổi" cực phẩm trong mùa hè. Đó chính là cá chép.

Cá chép có thân thuôn dài, vảy lớn màu đồng vàng, là nguyên liệu của hàng loạt món ăn thanh mát ngày hè như cá chép hấp bia, cháo cá chép, súp cá chép... Không chỉ ngon miệng, loại cá này còn sở hữu những công năng tuyệt vời đối với hệ hô hấp và sức khỏe tổng thể mà nghe xong bạn chỉ muốn thêm ngay vào thực đơn hàng ngày.

Cá chép quen thuộc với bữa ăn người Việt (Ảnh minh họa)

Tại sao cá chép được ví như "thuốc cường phổi" vào mùa hè?

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao cá thu hay cá hồi siêu giàu dinh dưỡng lại phải "chào thua" cá chép trong việc bồi bổ lá phổi vào mùa hè. Câu trả lời nằm ở sự phù hợp tuyệt đối của cá chép đối với thời tiết nắng nóng, oi bức đặc trưng của Việt Nam.

Mùa hè là thời điểm hệ tiêu hóa của con người rất dễ bị suy yếu, kéo theo hệ hô hấp bị ảnh hưởng nặng nề. Các loại cá biển sâu như cá hồi, cá thu tuy bổ dưỡng nhưng lại chứa lượng mỡ quá cao, dễ gây đầy bụng, khó tiêu và sinh nhiệt trong cơ thể khi ăn vào những ngày oi nóng. Theo y học cổ truyền, cá chép lại sở hữu tính bình, vị ngọt, có khả năng bổ tỳ trừ thấp cực mạnh. Ăn cá chép giúp cơ thể đào thải hết đàm ẩm và dịch nhầy độc hại tích tụ do thời tiết nồm ẩm. Khi hệ tiêu hóa thông suốt, cơ thể sẽ ngừng sinh đờm, từ đó thanh lọc tận gốc căn nguyên gây ho, khó thở, giúp phế quản luôn thông thoáng.

Cá chép rất giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Dưới góc độ y học hiện đại, cá chép có cấu trúc mô cơ ngắn, giúp cơ thể con người dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ tới 96% dưỡng chất, không gây áp lực cho dạ dày trong mùa nóng. Lượng Vitamin D dồi dào trong cá chép khi được hấp thụ trọn vẹn sẽ ngay lập tức kích hoạt các tế bào miễn dịch tại phổi. Lá phổi của bạn sẽ được trang bị một lớp màng bảo vệ vững chắc để chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus gây nhiễm trùng đường hô hấp hoặc các phản ứng viêm phế quản cấp tính do nằm điều hòa quá nhiều. Sự kết hợp hoàn hảo giữa việc làm sạch tận gốc và tăng đề kháng chính là lý do cá chép trở thành sự lựa chọn số một cho lá phổi vào mùa hè.

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời khác từ cá chép

Bên cạnh công dụng bồi bổ cho phổi, cá chép còn mang lại hàng loạt lợi ích vàng cho cơ thể nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao, tỷ lệ hấp thụ đạt tới 96%:

- Tăng cường miễn dịch: Cá chép rất giàu kẽm, selen, đồng, mangan, sắt... Đây đều là những khoáng chất thiết yếu giúp củng cố hàng rào miễn dịch khỏe mạnh vào mùa hè.

- Tốt cho tim mạch và cơ bắp: Cung cấp lượng protein dồi dào để phát triển cơ bắp. Hàm lượng axit béo DHA và EPA giúp làm sạch mạch máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả.

- Ngăn ngừa sa sút trí tuệ: Các axit béo Omega-3, vitamin B12 cùng chất chống oxy hóa trong cá chép có khả năng chống viêm mạnh, bảo vệ nhận thức của não bộ.

Cá chép có đa dạng cách chế biến ngon miệng, phù hợp mọi lứa tuổi (Ảnh minh họa)

- Siêu giàu Vitamin D: Chỉ cần ăn 100g cá chép đã cung cấp tới 988 IU vitamin D, tương đương khoảng 165% lượng khuyến cáo hàng ngày giúp xương răng chắc khỏe.

- Lợi sữa cho mẹ bầu: Với tính năng thông sữa và bổ tỳ, các món ăn từ cá chép từ lâu đã là bài thuốc dân gian giúp sản phụ sau sinh gọi sữa về dồi dào.

Sai lầm cần tránh khi chế biến cá chép

Khi nấu các món ăn từ cá chép, bạn cần đặc biệt lưu ý tránh kết hợp loại cá này với các thực phẩm đại kỵ bao gồm: Thịt chó, thịt gà, tôm, rau kinh giới, tía tô, bí xanh, cam thảo và dưa muối. Việc kết hợp sai cách không chỉ làm mất đi giá trị dinh dưỡng của cá chép mà còn dễ sinh độc tố, gây hại nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa của bạn.

Do cá chép sống ở tầng đáy nên rất dễ nhiễm ký sinh trùng và sán lá gan. Vì vậy, bạn tuyệt đối không ăn gỏi hoặc nấu chín tái mà phải chế biến chín kỹ để bảo vệ cơ thể.

Khi mổ cá, bạn nhớ cạo sạch lớp màng đen trong bụng để loại bỏ vi khuẩn và mùi tanh nồng. Đặc biệt, hãy khéo léo để không làm vỡ mật cá vì mật cá chép chứa độc tố mạnh gây suy gan, suy thận cấp. Bạn cũng tuyệt đối không nuốt mật cá để bồi bổ theo các mẹo dân gian truyền miệng.

Cuối cùng, người dân nên tránh mua cá chép đánh bắt ở vùng nước bẩn nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm kim loại nặng tích tụ trong thịt cá.

Nhớ chọn cá chép tươi, sơ chế kỹ để bảo vệ sức khỏe (Ảnh minh họa)

Những nhóm người tuyệt đối không nên ăn cá chép

Dù là loại cá đại bổ nhưng cá chép lại không "thân thiện" với những nhóm người sau:

- Người mắc bệnh gan và thận: Cá chép chứa hàm lượng protein rất cao, không thích hợp cho những người cần kiểm soát khắt khen lượng protein nạp vào cơ thể.

- Bệnh nhân gút (Gout): Hàm lượng purin và đạm trong cá chép có thể kích phát các cơn đau khớp cấp tính.

- Người có bệnh lý xuất huyết: Những người dễ bị chảy máu, dị ứng hoặc thiếu vitamin C cần hạn chế ăn loại cá này.

- Người có cơ địa dị ứng: Nếu ăn cá chép mà thấy sưng niêm mạc môi miệng, ngứa ngáy nổi mề đay, khó thở thì cần dừng lại ngay và đến gặp bác sĩ.

Tổng hợp