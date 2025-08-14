Không phải cá chép, đây mới là 3 loại cá nước ngọt “đại bổ” vào mùa hè: Vừa ngon lại “mát”, phòng đủ thứ bệnh

Giữa những ngày nắng nóng, bữa cơm gia đình thường ưu tiên các món thanh mát, dễ tiêu nhưng vẫn cần giàu dưỡng chất để giữ sức khỏe. Cá nước ngọt là lựa chọn hàng đầu vì thịt mềm, giàu đạm, ít béo và dễ chế biến. So với thịt đỏ, cá nước ngọt cung cấp nguồn đạm dễ tiêu, giúp cơ thể không bị “quá tải” khi thời tiết nóng. Các axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất trong cá còn hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, cải thiện tinh thần và giấc ngủ.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích, nên chọn đúng loại cá, chọn được cá tươi, chế biến ngay sau khi mua và ưu tiên các phương pháp nấu ít dầu mỡ. Nhiều người thường nghĩ đến cá chép hay cá thu, nhưng thực tế có 3 loại cá khác vừa ngon, bổ lại “mát” giữa cái nóng mùa hè:

1. Cá diếc

Cá diếc là loại cá dân dã nhưng giá trị dinh dưỡng lại cao đáng kể. Thịt cá giàu protein dễ hấp thu, ít mỡ bão hòa và chứa nhiều axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B, canxi, phốt pho và sắt. Trong y học cổ truyền, cá diếc có vị ngọt, tính bình, công dụng kiện tỳ, lợi tiểu, thanh nhiệt và giải độc, rất phù hợp để ăn vào mùa hè khi cơ thể dễ bị mất nước, mệt mỏi.

Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy, cá diếc giúp cải thiện chức năng tim mạch nhờ chứa axit béo omega-3, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm viêm. Với người hay ra mồ hôi nhiều, ăn cá diếc còn giúp bù đạm, khoáng và tăng sức đề kháng. Món canh cá diếc nấu rau cải hoặc nấu với mướp, mồng tơi… vừa thanh mát vừa bổ dưỡng là gợi ý lý tưởng cho bữa cơm mùa nóng.

2. Cá chẽm (vược)

Cá chẽm (còn gọi là cá vược) là loài cá sống được ở cả nước ngọt lẫn nước mặn. Chúng có hàm lượng đạm chất lượng cao nhưng lại ít chất béo, đặc biệt phù hợp với người cần ăn nhẹ mà vẫn đủ năng lượng. Cá chẽm cung cấp vitamin A, B12, D cùng các khoáng chất như kali, magie, kẽm và selen… Đây là những dưỡng chất quan trọng để duy trì sức khỏe hệ miễn dịch, thị lực và hệ thần kinh.

Trong mùa hè, khi hệ tiêu hóa dễ “mệt mỏi” vì nắng nóng, thịt cá chẽm mềm, ít gân giúp dễ nhai, dễ tiêu. Axit béo không bão hòa trong cá còn hỗ trợ giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch. Các món cá chẽm hấp gừng, sốt cà chua hay nướng giấy bạc giữ được độ ngọt tự nhiên, ít dầu mỡ, thích hợp cho cả người cao tuổi lẫn trẻ em.

3. Cá trê

Cá trê có tính mát, giàu đạm dễ tiêu, giúp thanh nhiệt cơ thể và bổ sung năng lượng nhẹ nhàng trong những ngày hè oi bức, không gây nóng trong. Nổi tiếng với thịt mềm, thơm, ít xương dăm, thịt cá trê còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất hỗ trợ phục hồi sức khỏe, đặc biệt sau khi ra nhiều mồ hôi. Nó cũng chứa nhiều protein, vitamin D, B12, canxi, phốt pho và sắt, giúp hỗ trợ tạo máu, duy trì sức khỏe xương khớp.

Với người hay bị cảm cúm, mệt mỏi vào mùa hè, ăn cá trê giúp tăng cường miễn dịch nhờ lượng selen và kẽm dồi dào. Trong Đông y, cá trê có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bổ khí huyết, tiêu viêm, lợi tiểu, thường được dùng cho người mới ốm dậy hoặc phụ nữ sau sinh. Món cá trê kho nghệ, nấu canh chua hoặc hầm đậu phụ đều vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.