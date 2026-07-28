Không nhận ra nữ streamer "vạ miệng" ngày ấy: Từng kiếm nửa tỷ trong một năm, giờ yên bề gia thất bên gia đình nhỏ

Có anh em game thủ nào còn nhớ cô nàng streamer này không?

Cô nàng streamer nổi đình đám một thời

Khoảng giai đoạn 2018, khi làn sóng livestream game tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ, bên cạnh những cái tên đình đám như Linh Ngọc Đàm, MisThy, Uyên Pu... Milona cũng là một gương mặt nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dù không sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như những nữ streamer hàng đầu, cô nàng vẫn tạo được chỗ đứng riêng nhờ lối nói chuyện tự nhiên, hài hước và có phần "lầy lội", giúp mỗi buổi phát sóng đều mang đến không khí gần gũi, giải trí.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Milona được xem là một trong những nữ streamer có thu nhập đáng mơ ước. Theo những chia sẻ từng được chính cô tiết lộ, có thời điểm cô kiếm được khoảng nửa tỷ đồng chỉ trong một năm từ việc livestream, các hoạt động liên quan đến mạng xã hội. Đây là con số rất đáng chú ý trong bối cảnh nghề streamer tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Milona lại không kéo dài như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Trong lúc đang nhận được nhiều sự yêu mến, cô bất ngờ vướng vào một vụ việc gây tranh cãi vì những phát ngôn thiếu kiểm soát trên sóng livestream. Drama "vạ miệng" nhanh chóng khiến hình ảnh của nữ streamer bị ảnh hưởng đáng kể, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Sau biến cố đó, Milona dần rút lui khỏi công việc livestream. Thay vì tiếp tục hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, cô lựa chọn một cuộc sống kín tiếng hơn, lập gia đình và dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Cái tên Milona cũng vì thế ít xuất hiện trước truyền thông như trước.

Không nhận ra hình ảnh nữ streamer ngày nào

Nếu theo dõi Milona từ những ngày đầu, nhiều người sẽ dễ dàng nhớ đến hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt xinh xắn, mái tóc dài cùng phong cách khá đơn giản. Thời điểm ấy, cô thường xuyên xuất hiện trước webcam trong các buổi livestream với vẻ ngoài trẻ trung, gần gũi, đúng chất của thế hệ streamer đời đầu.

Thế nhưng những hình ảnh mới được chia sẻ gần đây khiến không ít cư dân mạng phải bất ngờ. Sau nhiều năm rời xa ánh đèn livestream, Milona giờ đây đã trở thành một bà mẹ một con với cuộc sống bình yên bên chồng và con nhỏ. Trang cá nhân của cô chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường, chăm sóc gia đình, đưa con đi chơi hoặc chia sẻ các hoạt động thường nhật.

Điều khiến nhiều người chú ý là diện mạo của Milona đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Gương mặt có phần đầy đặn hơn, phong cách ăn mặc cũng giản dị, ưu tiên sự thoải mái thay vì hình ảnh chỉn chu mỗi lần lên sóng như trước. Chính sự thay đổi này khiến không ít người phải thừa nhận rằng nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó để nhận ra đây chính là nữ streamer từng nổi tiếng một thời.

Dẫu vậy, phần lớn bình luận đều dành những lời động viên và khen ngợi dành cho Milona. Nhiều người cho rằng cô vẫn giữ được nét dễ thương vốn có, chỉ là giờ đây toát lên vẻ chín chắn, đằm thắm của một người phụ nữ đã lập gia đình. Không còn theo đuổi hào quang của nghề streamer, Milona dường như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống giản dị bên những người thân yêu.

Từ một nữ streamer từng có thu nhập đáng mơ ước, trải qua biến cố khiến sự nghiệp rẽ sang hướng khác, Milona giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như trước, hành trình thay đổi của cô vẫn khiến nhiều người theo dõi lâu năm cảm thấy thú vị, đồng thời cho thấy mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp nhất với cuộc sống của mình.