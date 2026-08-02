Không nhận ra nữ ca sĩ từng hủy show ở Việt Nam, ngoại hình lạ lẫm đến khó tin

Trong vài năm qua, Ariana Grande từ cô gái đầy sức sống trở nên gầy gò khó tin.

Mới đây, Ariana Grande đã phát hành MV âm nhạc mới mang tên Petal lấy cảm hứng từ bộ phim Grease. Nữ ca sĩ đã phối hợp trang phục với một cặp kính râm kiểu cổ điển, khuyên tai ngọc trai, giày cao gót đen và áo khoác da đen khoác hờ trên vai, buộc tóc kiểu đuôi ngựa quen thuộc của mình. Cô cũng nhảy múa cùng với những nữ diễn viên đầy triển vọng khác, tất cả đều cầm kịch bản và mặc trang phục cổ điển.

Tuy nhiên bên cạnh âm nhạc, điều khiến người hâm mộ bàn tán chính là diện mạo của Ariana Grande trong MV này. Nữ diễn viên gầy đến mức lo ngại, trơ xương trong nhiều góc quay. Trên mạng xã hội, fan lo lắng bình luận: "Cô ấy gầy quá và điều đó đáng lo ngại", "Tôi nghĩ mọi người có quyền lo lắng cho sức khỏe của cô ấy", "Xương của Ariana Grande gần như lộ ra", "Là một fan của Ari, bài hát và video có ý tưởng tuyệt vời và được thực hiện xuất sắc nhưng thành thật mà nói, tất cả những gì tôi nghĩ đến là tôi hy vọng cô ấy ổn vì trông cô ấy thực sự ốm yếu. Cô ấy cần được giúp đỡ"...

Ảnh: Page Six

Ariana Grande ra MV mới nhưng sự chú ý đổ dồn về thân hình của cô. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều fan cho rằng không nên bàn luận về thân hình của giọng ca sinh năm 1993. Việc nữ ca sĩ gầy gò hay sức khỏe của cô như nào hoàn toàn là chuyện cá nhân. Những người này cho rằng fan chỉ nên thưởng thức âm nhạc thay vì bàn tán về ngoại hình của Ariana Grande.

Trong vài năm qua, Ariana Grande từ cô gái đầy sức sống trở nên gầy gò khó tin. Điều này khiến khán giả bàn tán, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không giải thích gì nhiều mà chỉ nói về áp lực phải duy trì ngoại hình hoàn hảo ở làng giải trí, nghệ sĩ luôn bị soi xét bất kể béo lên hay gầy đi. Nữ ca sĩ mong khán giả ngừng so sánh ngoại hình của mình qua từng giai đoạn, bởi mỗi cơ thể đều có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau và không phải lúc nào vẻ ngoài cũng phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của một con người.

Ảnh: Page Six

Nhiều fan lo lắng khi nữ ca sĩ càng ngày càng gầy. Ảnh: Page Six

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên hàng đầu thế giới hiện nay và được mệnh danh là "tiểu diva". Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng với vai Cat Valentine trong loạt phim truyền hình của Nickelodeon như Victorious hay Sam & Cat.

Bước ngoặt đến khi Ariana Grande chuyển hướng sang âm nhạc. Album đầu tay Yours Truly (2013) giúp cô trở thành “hiện tượng mới” của làng nhạc pop và R&B. Các album sau đó như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) và Positions (2020) đều gặt hái thành công lớn, mang về cho cô nhiều giải Grammy, Billboard và MTV Awards. Với chất giọng soprano mạnh mẽ cùng quãng giọng ấn tượng gần 4 quãng tám, Ariana Grande thường được so sánh với diva đình đám Mariah Carey, sở hữu nhiều bản hit tỷ view. Đối với fan Việt, Ariana Grande lại từng để lại kỷ niệm không vui khi đột ngột huỷ show diễn tại TP.HCM mặc dù đã đáp tới sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2017. Cô viết lời xin lỗi trên story biến mất sau 24 tiếng, khiến khán giả phẫn nộ chỉ trích.

Nữ ca sĩ từng khiến fan Việt thất vọng vì hủy show. Ảnh: Page Six

Vài năm trở lại đây, diện mạo của Ariana Grande xuống cấp, ngày càng trở nên héo hon và gầy gò đáng báo động với 2 cánh tay nhỏ như que củi, xương quai xanh và xương vai nhô ra rõ mồn một, khuôn mặt hốc hác, đôi má lõm sâu, gò má nhô cao. Sự thay đổi quá lớn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây khiến công chúng lo ngại về sức khỏe của Ariana Grande. Nữ ca sĩ từng cho biết cô phải trải qua nhiều liệu pháp tâm lý để đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cùng hàng loạt vấn đề tinh thần khác như trầm cảm, lo âu và cảm giác tội lỗi kéo dài. Áp lực tâm lý nặng nề này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của Ariana Grande.

Ảnh: Page Six

Nữ ca sĩ trở nên gầy gò, hốc hác. Ảnh: Page Six

Về đời tư, Ariana Grande từng hẹn hò nhiều hot boy Hollywood và có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Dalton Gomez. Chuyện tình gần đây nhất của Ariana Grande là với Ethan Slater, bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2023. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Wicked. Tuy nhiên, cuộc tình của cặp đôi này không được công chúng ủng hộ. Lý do là cả 2 đến với nhau khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người khác. Thời điểm đó, Ariana Grande đang ly thân đại gia bất động sản Dalton Gomez, còn Ethan Slater vẫn còn bị ràng buộc mối quan hệ với bà xã Lilly Jay. Phải đến tháng 3/2024, Ariana Grande mới hoàn tất thủ tục ly hôn với Dalton Gomez, còn Ethan Slater chính thức ly hôn vợ vào tháng 7/2024. Nhưng đến nay, cặp đôi này cũng đã chia tay.