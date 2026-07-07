Không ngờ chồng cũ lại đến viếng bà nội tôi, cuộc gặp vài phút ấy lại khiến tình hình hiện tại của tôi rối reng đảo lộn

Chồng cũ chưa từng gọi điện, chưa từng nhắn tin, cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào, nhưng tên của anh ấy lại xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi và chồng cũ chia tay cũng đã gần 3 năm, không có con chung, không tranh chấp tài sản, cũng chẳng còn liên lạc. Thỉnh thoảng nghe người quen nói anh làm ăn ngày càng phát đạt, tôi chỉ nghe rồi để đó.

Cho đến ngày bà nội tôi mất, hôm đưa tang, họ hàng, bạn bè đến rất đông. Tôi bận tiếp khách nên gần như không để ý ai đến ai đi. Đang đứng trước linh cữu thì tôi bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc bước vào.

Là chồng cũ, anh mặc sơ mi đen đơn giản, tay cầm vòng hoa, lặng lẽ thắp hương rồi cúi đầu trước di ảnh bà tôi. Hồi còn là vợ chồng, anh từng nhiều lần về quê cùng tôi, bà nội cũng rất quý anh. Có lẽ vì thế nên anh vẫn đến tiễn bà đoạn đường cuối.

Điều khiến tôi khó xử hơn là bạn trai hiện tại của tôi cũng đang có mặt. Hai người chỉ đứng cách nhau vài mét. Tôi không biết nên giới thiệu thế nào, cũng chẳng biết nên cư xử ra sao. Chồng cũ chỉ gật đầu chào tôi rất nhẹ rồi sang ngồi với mấy bác trong họ. Anh không cố bắt chuyện, cũng không tỏ ra thân thiết, ngồi một lúc rồi cũng rời đi ngay.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến mọi người chú ý. Một vài cô bác ghé tai tôi nói nhỏ rằng chồng cũ giờ khác quá, trông phong độ, chững chạc hơn trước. Có người còn bảo nghe đâu anh mở công ty riêng, làm ăn rất khá.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ cười cho qua. Bạn trai tôi đứng ngay cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì. Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Nhưng từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn trai tôi liên tục hỏi về chồng cũ. Anh hỏi ngày xưa chúng tôi yêu nhau bao lâu, vì sao ly hôn, có còn tình cảm không, sao chồng cũ vẫn nhớ đến bà nội tôi, sao lại biết chính xác ngày viếng?

Lúc đầu tôi kiên nhẫn trả lời, rồi những câu hỏi biến thành những lời so sánh. Anh bảo nhìn chồng cũ tôi thành đạt hơn mình. Có hôm anh tự nhiên hỏi liệu tôi có hối hận vì đã ly hôn không?

Tôi khẳng định không, nhưng anh vẫn không tin. Mỗi lần tôi cầm điện thoại, anh lại nhìn xem có phải chồng cũ nhắn tin không? Chỉ cần tôi vô tình nhắc đến chuyện cũ cũng đủ để anh cau có cả buổi. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn. Tôi bảo đừng so sánh bản thân với người khác, anh lại hỏi phải chăng tôi cũng đang ngầm so sánh anh với chồng cũ?

Chồng cũ chưa từng gọi điện, chưa từng nhắn tin, cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào, nhưng tên của anh ấy lại xuất hiện trong hầu hết những cuộc cãi vã giữa tôi và bạn trai. Tôi không biết phải làm gì để người mình đang yêu hiểu rằng người cũ chỉ là một phần đã khép lại, còn nếu anh ấy cứ mãi tự so sánh rồi ghen tuông như thế này, liệu mối quan hệ của chúng tôi còn có thể đi tiếp được không?