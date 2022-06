Không làm được điều này 10 giây, nguy cơ chết sớm tăng gấp đôi

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự cộng tác của Phòng khám Y học thể thao CLINMEX (Brazil), Viện Y học lâm sàng của Đại học Đông Phần Lan, Khu Chăm sóc Sức khỏe thuộc Sở Y tế Trung Phần Lan, Đại học Syney, Đại học New South Wales (Úc), Trường Y khoa Bristol (Anh) và Đại học Stanford (Mỹ).

Thử đứng một chân trong 10 giây có thể giúp bạn tự đánh giá sức khỏe của mình - Ảnh minh họa từ Medical Xpress

Kết quả công bố trên The British Jornal of Sports Medicine (BMSJ) cho thấy nếu bạn không thể đứng 1 chân trong vòng 10 giây trong nửa sau cuộc, nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào có thể tăng gấp đôi.

Theo Medical Xpress, để đi đến kết luận trên, các tác giả đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 1.702 người ở độ tuổi 51-75 (trung bình là 61) từ năm 2009 đến năm 2020. 68% nhóm tình nguyện viên là nam giới.

Cân nặng và một số phép đo sức khỏe, cũng như bệnh sử của các bệnh nhân đã được thu thập chi tiết nhằm cân đối các biến số. Các tình nguyện viên cũng là những người có dáng đi ổn định - cho thấy họ không mắc vấn đề đặc biệt khác làm ảnh hưởng đến khả năng cân bằng cơ thể.

Theo các nhà khoa học, khả năng cân bằng tự nhiên của con người sẽ ở mức khỏe mạnh cho đến tuổi 60, trước khi bắt đầu giảm dần. Vì vậy quá dễ mất thăng bằng ở độ tuổi quá sớm sẽ liên quan đến một loạt vấn đề thể chất.

Khoảng 1/5 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu không vượt qua được bài kiểm tra. Tỉ lệ những người không thể đứng bằng 1 chân trong 10 giây là 5% ở độ tuổi 51-55, 8% ở độ tuổi 56-60, gần 18% ở độ tuổi 60-65, gần 37% ở độ tuổi 66-70 và hơn một nửa ở độ tuổi hơn 70. Kết quả này được đối chiếu với tỉ lệ tử vong trong vòng 7 năm theo dõi và cho thấy mối liên hệ chặt chẽ.

Tuy nhiên sẽ đáng lo hơn nếu bạn gặp phải vấn đề này sớm - dù tỉ lệ ở độ tuổi trẻ hơn là thấp, bởi điều đó có nghĩa nguy cơ tử vong cao cũng "treo lơ lửng" trước mắt quá sớm.

Vì bài kiểm tra đứng 1 chân trong vòng 10 giây là một kiểm tra lâm sàng vô cùng đơn giản và không tốn kém, nhóm nghiên cứu đề xuất nó nên được đưa vào những cuộc kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Và nếu bạn đang thử mà không vượt qua được 10 giây, đó là dấu hiệu cho thấy nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra sức khỏe chuyên sâu hơn.