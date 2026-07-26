Không khí nô nức trong ngày đầu mở đăng ký trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8

Samsung đang gây sốt lớn khi cho phép tín đồ công nghệ dùng thử Galaxy Z Fold8 hoàn toàn miễn phí trong 10 ngày hoặc mua sớm sản phẩm với ưu đãi đến 8,9 triệu đồng.

Hấp dẫn hơn, thời gian nhận máy diễn ra sớm hơn 2 tuần so với thời điểm giao hàng chính thức.

Thiết kế gập mới làm say lòng tín đồ nội dung

Trong số ba mẫu điện thoại gập vừa được Samsung ra mắt toàn cầu tại sự kiện Galaxy Unpacked, Galaxy Z Fold8 được xem là tâm điểm thu hút sự chú ý của tín đồ công nghệ. Điều này đến từ thiết kế gập hoàn toàn mới, với tỉ lệ khung hình được thiết kế xoay quanh cách người dùng tương tác với nội dung mỗi ngày. Không gian hiển thị rộng mở hơn giúp việc thưởng thức nội dung, sáng tạo và khám phá trở nên tự nhiên, liền mạch hơn. Với người dùng yêu thích giải trí, xem phim, lướt web, xem video ngắn… màn hình chính 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3 khi xem ngang và 3:4 khi xem dọc phát huy thế mạnh lớn trong nhiều tình huống khác nhau. Trong khi đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể tìm thấy một trợ tá đắc lực thông qua hệ thống camera 50MP đa năng cùng các tính năng Galaxy AI như My FanCam, Photo Assist và Document Scan. Sự phối hợp của các tính năng này mang đến trải nghiệm xem, ghi lại, chỉnh sửa và quản lý nội dung trực quan hơn suốt cả ngày.

Thu Thủy (Hà Nội) chia sẻ sự quan tâm đặc biệt với Galaxy Z Fold8 sau khi theo dõi sự kiện Samsung Unpacked. "Mình thực sự rất muốn cầm trên tay chiếc Galaxy Z Fold8 này ngay bây giờ. Cảm giác đủ xinh xắn, nhỏ gọn khi gập, nhưng khi mở ngang ra thì lại rất vừa vặn để xem phim, mở dọc thì lướt video ngắn hết nước chấm", Minh Tâm cho biết.

Là một tín đồ trò chơi điện tử, Hưng Nguyễn (TP.HCM) cũng mong chờ được trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8. Anh khẳng định: "Tỉ lệ màn hình 4:3 trên Galaxy Z Fold8 mà chơi game thì đã phải biết, thao tác hai tay dễ dàng trên mọi khu vực của màn hình. Mình đang rất muốn thử ngay, thử liền mà không biết bao giờ mới mở bán chính thức ở Việt Nam đây".

Nô nức đăng ký trải nghiệm Galaxy Z Fold8 sớm nhất tại Việt Nam

Không khí sau sự kiện Galaxy Unpacked càng nóng hơn bao giờ hết khi Samsung Việt Nam đã triển khai chương trình "Đặc quyền trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8" ngay từ ngày 22/7/2026. Ưu điểm nổi bật của chương trình là người dùng sẽ được nhận máy từ 1/8/2026, sớm hơn 2 tuần so với thời điểm giao hàng chính thức trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc tín đồ công nghệ sẽ được dùng trước Galaxy Z Fold8 so với đại đa số người dùng, đồng thời có nhiều thời gian hơn để khám phá thiết kế mới cũng như tính năng trên sản phẩm.

Đặc biệt, với chương trình lần này, Samsung cũng mang đến hai lựa chọn gắn liền với các đặc quyền hấp dẫn cho người dùng. Thứ nhất là lựa chọn trải nghiệm miễn phí Galaxy Z Fold8 trong 10 ngày. Người dùng đăng ký thành công sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá Galaxy Z Fold8 trước khi đưa ra quyết định sở hữu. Nếu quyết định giữ máy sau thời gian dùng thử, người dùng sẽ nhận gói ưu đãi trị giá lên tới 5,9 triệu đồng. Chương trình cũng áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm nếu người dùng hoàn trả thiết bị theo đúng thời gian và điều kiện quy định.

Lựa chọn thứ hai là chốt mua sớm Galaxy Z Fold8 với nhiều đặc quyền hấp dẫn. Với lựa chọn này, người dùng được hưởng gói ưu đãi có tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng, bao gồm voucher thu cũ đổi mới, điểm Samsung Rewards quy đổi thành quyền lợi mua sắm, ưu đãi giảm giá trực tiếp cùng nhiều quà tặng.

Bên cạnh quyền lợi của từng lựa chọn, người dùng quyết định giữ máy sau thời gian trải nghiệm còn được tặng ốp lưng trong suốt chính hãng và củ sạc nhanh 45W.

Ngay khi cổng đăng ký trải nghiệm được mở trên Fanpage và Website chính thức của Samsung Việt Nam từ 22/7/2026, đông đảo tín đồ công nghệ đã đăng ký tham gia để có cơ hội trải nghiệm sớm siêu phẩm gập mới. Có thể thấy rõ sức hút của Galaxy Z Fold8 với người dùng Việt Nam, ngay cả khi đây là thiết kế gập lần đầu được Samsung ra mắt.

Anh Nguyễn Vũ Duy Khoa (Hà Nội) một trong những người đăng ký trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8 cho biết: "Tôi rất tò mò về kích thước mới của Galaxy Z Fold8 nên phải đăng ký trải nghiệm ngay khi thấy thông báo về chương trình. Rất hiếm khi một thương hiệu công nghệ cho phép người dùng được dùng thử sản phẩm mới ra mắt sớm hơn thị trường, lại còn kéo dài đến 10 ngày nên tôi không muốn bỏ lỡ".

Hiện chương trình đăng ký trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8 vẫn đang tiếp tục diễn ra và sẽ đóng đăng ký vào ngày 30/7/2026. Nhanh tay đăng ký và tham khảo thể lệ đầy đủ tại đây để có cơ hội trở thành một trong những người Việt đầu tiên trải nghiệm siêu phẩm điện thoại gập mới ra mắt của Samsung.