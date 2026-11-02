HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không khí lạnh sắp tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông

HUỆ NGUYỄN
|

Không khí lạnh đang tăng cường yếu, khoảng 8-9/11 sẽ được tăng cường mạnh hơn xuống nước ta, Hà Nội khả năng xảy ra mưa dông.

Không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống nước ta, sau đó suy yếu. Khoảng ngày 5-6/11, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8- 9/11.

Theo bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khoảng 9/11, khi không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 25°C, giảm 3°C so với ngày hôm trước, thấp nhất 21°C, trời có mưa dông.

Trong các ngày 10-11/11, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 26°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21°C.

- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trước khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống nước ta, hôm nay 2/11, Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29-31°C.

Cùng ngày, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm ngày 2/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 11/2026, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng này phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại, khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn. Tuy nhiên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc cũng có thể ít hơn trung bình nhiều năm.

Tags

không khí lạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại