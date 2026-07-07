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Không đồng ý chia sẻ dữ liệu camera với cơ quan công an có bị xử phạt không? Bộ Công an lên tiếng

Đinh Anh
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Thông qua thắc mắc của công dân, Bộ Công an đã đưa ra giải thích.

Không đồng ý chia sẻ dữ liệu camera có bị xử phạt không? Bộ Công an giải đáp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Gửi câu hỏi đến Bộ Công an, công dân thắc mắc nếu người dân, doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do cá nhân, doanh nghiệp tự lắp đặt về Công an cấp xã thì có bị xử lý hay không? Hình thức, biện pháp xử lý (nếu có)?

Về nội dung này, Bộ Công an cho biết theo phương án được phê duyệt, việc mở rộng kết nối các hệ thống camera do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, không phải nghĩa vụ bắt buộc. Vì vậy, người dân, doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do cá nhân, doanh nghiệp tự lắp đặt về Công an xã sẽ không bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, lực lượng Công an cấp xã cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan Nhà nước trên cơ sở tự nguyện, vì lợi ích chung. Việc tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Theo đó, việc chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với Công an cấp xã được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp hệ thống camera giám sát (AI Data Platform) do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành theo mô hình kiến trúc thống nhất của Phương án. Đồng thời, căn cứ điểm c mục 3 Phần III của Phương án, dữ liệu từ các hệ thống camera trên địa bàn được kết nối, chia sẻ thông qua các điểm tập trung kết nối hoặc kết nối trực tiếp về Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã; cơ quan Công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định của Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nền tảng tích hợp hệ thống camera giám sát (AI Data Platform) đóng vai trò là nền tảng trung gian, thực hiện thiết lập chính sách thống nhất về kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đồng thời các Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cục bộ theo tiêu chuẩn chung và triển khai ứng dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Để bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, nền tảng được xây dựng với các cơ chế bảo mật chặt chẽ như phân quyền truy cập, kiểm soát phạm vi và mục đích sử dụng dữ liệu, giám sát hoạt động khai thác và lưu vết (nhật ký hệ thống). Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, giúp phát hiện sớm rủi ro, cảnh báo sự cố và bảo đảm vận hành an toàn, qua đó bảo vệ dữ liệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời kết nối, chia sẻ và khai thác.

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chia sẻ dữ liệu camera

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