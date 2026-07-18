Một công ty khởi nghiệp của Israel đang theo đuổi cách tiếp cận khác biệt nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Drone Hermes của Israel.

Một công ty khởi nghiệp của Israel đang phát triển hệ thống phòng không thế hệ mới được thiết kế ngay từ đầu để đối phó các cuộc tấn công bằng UAV bầy đàn quy mô lớn.

Công ty Skapion cho biết công nghệ của họ được thiết kế để xử lý cả đàn UAV như một mục tiêu thống nhất thay vì đánh chặn từng chiếc một.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn, đồng thời đáp ứng quy mô ngày càng lớn của các mối đe dọa trên không.

Mặc dù chưa công bố các thông số kỹ thuật, Skapion cho biết hệ thống sẽ có thiết kế cơ động, có thể triển khai linh hoạt nhằm bảo vệ lực lượng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước những mối đe dọa từ UAV đang ngày càng phát triển.

Hệ thống cũng được kỳ vọng vẫn duy trì khả năng hoạt động trong môi trường bị vô hiệu hóa tín hiệu liên lạc, giúp các lực lượng có thêm sự linh hoạt trong những điều kiện tác chiến phức tạp.

Để đẩy nhanh quá trình phát triển, Skapion đã huy động được 36 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, phát triển và thử nghiệm hệ thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các cơ quan đối tác tại Israel, Mỹ và một số quốc gia khác.

Đội ngũ phát triển từng tham gia chế tạo Iron Dome

Ban lãnh đạo Skapion gồm nhiều chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực phòng không của Israel, trong đó có Kiến trúc sư trưởng, Chuẩn tướng Pini Yungman, người từng tham gia phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và David's Sling.

Giám đốc điều hành Ido Bar-On cũng có nhiều năm làm việc với các tổ chức quốc phòng và cơ quan chính phủ trên thế giới.

Mặc dù đặt trụ sở tại Washington, Mỹ, Skapion đang vận hành một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thành phố Ramat Gan của Israel; đồng thời mở rộng đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực điện tử, phần mềm, công nghệ tự hành và hàng không vũ trụ.