Không đắt đỏ, 5 thực phẩm có sẵn trong bếp người Việt này được coi như “kháng sinh tự nhiên”: Mùa lạnh ăn đúng tốt ngang thuốc bổ

Mỗi khi trở trời, nhiều người lại vội vàng tìm đến đủ loại thuốc bổ, viên tăng đề kháng hay “thần dược” truyền miệng. Thế nhưng, ít ai để ý rằng trong chính căn bếp gia đình - nơi chúng ta nấu ăn mỗi ngày - lại có những thực phẩm được ví như “penicillin tự nhiên” (kháng sinh tự nhiên), giúp cơ thể chống viêm, kháng khuẩn và nâng đỡ hệ miễn dịch một cách bền bỉ, an toàn.

Quan trọng hơn, khoa học hiện đại đã chứng minh, khi sử dụng hợp lý, những thực phẩm này có thể hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, giảm viêm và giúp chúng ta vượt qua mùa lạnh nhẹ nhàng hơn.

1. Tỏi: "kháng sinh tự nhiên" mọc trong lòng đất

"Thành phần ngôi sao" của tỏi là allicin. Khi tép tỏi được cắt hoặc nghiền nhuyễn, alliin được chuyển hóa thành allicin dưới tác dụng của các enzym, có thể được gọi là "chất kháng khuẩn thực vật". Nó có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn, nấm và thậm chí cả virus. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng tin rằng nó có tính ấm trong tự nhiên, có thể giải độc và tiêu diệt côn trùng, đồng thời làm ấm lá lách và dạ dày.

Cách ăn tỏi hiệu quả nhất:

Ăn sống tốt hơn nấu ăn: Nhiệt độ cao có thể phá hủy allicin. Nên băm nhỏ hoặc xay nhuyễn tỏi và để trong không khí khoảng 10-15 phút để allicin được sản xuất đầy đủ trước khi sử dụng trong các món nguội hoặc làm nước chấm.

Hai hoặc ba tép mỗi ngày: Là một loại gia vị cho bữa ăn, không cần tham lam, chỉ cần gắn bó với nó.

Nếu lo lắng về hơi thở của bạn có mùi khi ăn tỏi, bạn có thể uống một ít sữa, nhai trà hoặc ăn một quả táo sau đó, điều này có thể làm giảm hiệu quả.

2. Gừng: "Bậc thầy chống viêm" xua đuổi cái lạnh và sưởi ấm cơ thể

Gingerol là hoạt chất chính của gừng. Nó có thể thúc đẩy lưu thông máu, làm ấm cơ thể từ bên trong, có tác dụng tốt trong việc giảm nghẹt mũi và đau đầu do gió bên ngoài và lạnh. Nghiên cứu hiện đại cũng khẳng định rằng gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Cách ăn gừng hiệu quả nhất:

Uống trà gừng khi bị lạnh: Khi cảm thấy lạnh và hắt hơi, hãy đun sôi ngay nước với vài lát gừng, đường nâu, uống khi còn nóng, có tác dụng tốt trong việc làm ấm và đổ mồ hôi.

Nấu ăn hàng ngày: Cho một vài lát khi xào và hầm canh, loại bỏ mùi tanh và độ tươi trong khi âm thầm hấp thụ lợi ích của nó.

Lời khuyên: Ngâm chân trong nước đun sôi với gừng lát là một cách tuyệt vời để xua tan cái lạnh và làm dịu thần kinh của bạn vào mùa đông.

3. Hành tây: Một "chất nhặt rác mạch máu" xuyên thấu

Hành tây rất giàu quercetin, một chất chống oxy hóa flavonoid và các hợp chất hữu cơ. Các thành phần này không chỉ kháng khuẩn, chống viêm mà còn giúp giảm độ nhớt của máu và giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Mùi hăng của nó có thể làm sạch các lỗ và cũng có lợi cho đường hô hấp.

Cách ăn hành tây hiệu quả nhất:

Thức ăn sống giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn: Cắt thành dải mỏng và lạnh với một chút giấm hoặc nước cốt chanh để giảm cay và giữ lại hoạt chất.

Nấu với thịt: Hành tây chứa các hợp chất chứa lưu huỳnh có thể liên kết với protein trong thịt, tạo ra mùi thơm hấp dẫn và cũng khử dầu mỡ.

Màu tím tốt hơn: Hành tây da tím thường có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hành tây da vàng và da trắng.

4. Củ cải trắng: "Nhân sâm mùa đông", một dụng cụ sắc bén để hòa tan đờm và tiêu hóa thức ăn

Hãy ăn củ cải vào mùa đông và gừng vào mùa hè,, lý do là vì củ cải (đặc biệt là củ cải trắng) rất giàu dầu mù tạt và chất xơ. dầu mù tạt có thể giúp khử trùng, thúc đẩy tiêu hóa và giảm khó chịu ở hầu họng. Củ cải giàu vitamin C và kẽm - giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Nó có tính mát và có thể cân bằng nhiệt, giảm khô trong mùa đông.

Cách ăn củ cải hiệu quả nhất:

Ăn sống thanh nhiệt và tan đờm: Khi ho nhẹ và khô họng, bạn có thể ăn sống vài lát củ cải trắng giòn.

Nấu chín nuôi dưỡng lá lách và dạ dày: Hầm với thịt như thịt cừu, thịt bò không chỉ có thể khử mùi hôi, tăng độ tươi ngon mà còn trung hòa độ khô của thịt, bổ dưỡng nhưng không bị nhờn.

5. Bông cải xanh: "Nhà vô địch chống bệnh tật" toàn diện về dinh dưỡng

Bông cải xanh rất giàu sulforaphane, một chất phytochemical mạnh mẽ đã được nghiên cứu rộng rãi và xác nhận là có đặc tính chống ung thư, chống viêm đặc biệt. Nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin C, β-caroten và axit folic tuyệt vời, hỗ trợ hệ thống miễn dịch về mọi mặt.

Cách ăn bông cải xanh hiệu quả nhất:

Tránh nấu quá chín: Chần hoặc hấp nhanh (3-5 phút) cho đến khi có màu xanh tươi và giòn để tối đa hóa sulforaphane và vitamin C.

Ăn hai hoặc ba lần một tuần: Như một món ăn nhanh nấu tại nhà, thường có trên bàn.

"Chìa khóa vàng" cần ghi nhớ:

Những "penicillin tự nhiên" này rất tốt, nhưng sức khỏe không bao giờ là một huyền thoại phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất. Một chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước, ngủ ngon và tập thể dục vừa phải là nền tảng để xây dựng khả năng miễn dịch mạnh mẽ. Kết hợp những thực phẩm mùa đông này vào ba bữa ăn một ngày là một sự chăm sóc nhẹ nhàng cho cơ thể.