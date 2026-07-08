Không còn gì để nói về nhan sắc của Anne Hathaway

Nhan sắc của minh tinh Anne Hathaway một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm trên MXH.

Dù đang mang thai và bụng bầu đã khá lớn, Anne Hathaway vẫn trở thành tâm điểm tại chặng quảng bá châu Âu của bom tấn The Odyssey. Xuất hiện trong những bộ váy dạ hội tôn vóc dáng, nữ minh tinh Hollywood khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ bởi vẻ ngoài rạng rỡ tuyệt vời. Qua những hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ, Anne Hathaway gần như không để lộ dấu hiệu mệt mỏi của thai kỳ. Ngay cả khi bụng bầu đã vượt mặt, cô vẫn khiến công chúng phải ngắm nhìn say mê bởi vẻ đẹp nổi bật ở mọi góc ảnh.

Nhan sắc quá đỉnh của Anne Hathaway ở tuổi 43.

Ở tuổi 43, thời gian dĩ nhiên cũng đã để lại những dấu vết nhất định trên gương mặt Anne Hathaway. Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngưỡng mộ là nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc so với độ tuổi. Những đường nét tuyệt đối điện ảnh, nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin và quan trọng hơn cả là khí chất minh tinh đã trở thành thương hiệu của Anne Hathaway đã giúp cô trở nên nổi bật giữa đám đông.

Thực tế, nhan sắc của Anne Hathaway đã được báo chí và người hâm mộ ca ngợi quá nhiều trong suốt nhiều năm qua. Từ "biểu tượng sắc đẹp", "nữ thần Hollywood" cho tới "mỹ nhân không tuổi", gần như mọi mỹ từ đều từng được dành cho cô. Đến mức hiện tại, người ta dường như đã không còn từ gì để nói về nhan sắc của Anne Hathaway, và việc cô luôn xinh đẹp trong mọi sự kiện, mọi khoảnh khắc, thậm chí ngay cả khi đang mang thai, gần như đã trở thành điều hiển nhiên trong mắt công chúng.

Anne Hathaway từ lâu đã là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hollywood. Cô từng gây sốt với hình tượng Andy Sachs trong The Devil Wears Prada, bộ phim đã đưa tên tuổi cô lên hàng sao hạng A. Gần 20 năm sau, nữ diễn viên tiếp tục tái ngộ khán giả với The Devil Wears Prada 2, dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Anne Hathaway còn ghi dấu ấn sâu đậm qua The Princess Diaries, nơi cô hóa thân thành nàng công chúa Mia Thermopolis, và Les Misérables, bộ phim mang về cho cô tượng những giải thưởng danh giá.

Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope trong The Odyssey.

Với lần tái xuất mới nhất, Anne Hathaway trở lại màn ảnh rộng với The Odyssey, bom tấn thần thoại được chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer. Bộ phim kể về hành trình kéo dài 10 năm của người anh hùng Odysseus trên đường trở về quê hương sau Chiến tranh thành Troy, phải đối mặt với hàng loạt thử thách khắc nghiệt, với những đối thủ không phải con người. Trong phim, Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope, người vợ thủy chung của Odysseus, biểu tượng cho lòng kiên định và sự chờ đợi trong thần thoại Hy Lạp.

Dù gây tranh cãi vì một số lựa chọn casting, không thể phủ nhận rằng The Odyssey vẫn đang là một trong những bom tấn được quan tâm nhất Hollywood. Còn với Anne Hathaway, chỉ vài bức ảnh tại tour quảng bá cũng đủ chứng minh vì sao sau hơn 20 năm, cô vẫn luôn là một trong những biểu tượng nhan sắc, khí chất và đẳng cấp hiếm có của màn ảnh thế giới. Chỉ cần xuất hiện, Anne Hathaway đã đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.