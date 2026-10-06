HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không có vũ khí thần kỳ cho Ukraine

Hoàng Đức
|

Theo chuyên gia Ukraine, nước này không nên hy vọng hão huyền vào NATO hay một loại vũ khí thần diệu giúp họ giành chiến thắng trước Nga.

- Ảnh 1.

Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Yuriy Romanenko, trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đã hy vọng dựa vào một phép màu, về cơ bản là trông đợi vào một vận may bất ngờ, mà điều đó chắc chắn sẽ không giúp họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

“Thành thật mà nói, niềm tin đó đại khái là tin vào phép màu, chờ đợi một vũ khí thần kỳ có thể thay đổi mọi thứ, chờ đợi Nga tự sụp đổ, chờ đợi NATO can thiệp. Chính phủ đang tìm kiếm một loại vũ khí thần kỳ, một thứ vũ khí có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta”, vị chuyên gia Ukraine nói.

Ông đặt câu hỏi: “Trong khi chờ đợi, chúng ta nên chiến đấu đến bao giờ?”, rồi ông tự đưa ra câu trả lời: “Chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng!”.

Chuyên gia Romanenko nói thêm, Ukraine có khả năng đối phó với máy bay không người lái phản lực của Nga nhưng Nga sẽ tạo ra những thứ mới hơn và Ukraine lại phải tìm cách đối phó.

Ngay cả sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Ukraine cũng sẽ không thay đổi tình hình, vì Nga lại có nhiều tên lửa hơn.

Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn và mỗi vòng luẩn quẩn lại cướp đi hàng nghìn sinh mạng, hàng ngàn sự tàn phá. Vũ khí thần kỳ đến quá muộn hoặc không bao giờ đến, niềm hy vọng xa vời không thể giúp Ukraine chiến thắng. Đây là một luận điểm không thể chối cãi.

Nhận định này được chuyên gia Yuriy Romanenko đưa ra trong bối cảnh giới quan chức Ukraine đã tích cực đe dọa Nga bằng các tên lửa đạn đạo do Ukraine phát triển trong vài tháng qua.

Họ tuyên bố Ukraine sẽ có thể tấn công thủ đô Nga vào cuối mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự rất nghi ngờ khả năng Ukraine hoàn thành chương trình tên lửa của mình.

Để củng cố lập trường, các chuyên gia chỉ ra thực tế Lực lượng Vũ trang Nga đang hàng ngày tấn công các cơ sở công nghiệp liên quan đến sản xuất tên lửa và máy bay không người lái Ukraine.

Theo các chuyên gia, việc liên tục tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí, hủy diệt tiềm lực công nghiệp quốc phòng Ukraine này sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực của chính quyền Ukraine và giới chức lãnh đạo phương Tây về khả năng tấn công quy mô lớn và lâu dài nhằm vào thủ đô của Nga.

Theo Topcor.ru
Tags

Ukraine

NATO

vũ khí thần kỳ

tên lửa đạn đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại