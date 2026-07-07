"Không có gì gây hại bằng": Bác sĩ tim mạch chỉ đích danh thói quen làm tổn thương mọi cơ quan trong cơ thể

Một bác sĩ phẫu thuật tim mạch đã chỉ ra điều mà ông gọi là "thói quen tồi tệ nhất", có thể gây tổn thương đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể.

Tiến sĩ Jeremy London là bác sĩ phẫu thuật tim được chứng nhận tại Mỹ với hơn 25 năm kinh nghiệm. Ông hiện có hơn một triệu người theo dõi trên Instagram, nơi thường xuyên chia sẻ các kiến thức y khoa, đồng thời từng tham gia chương trình The Mel Robbins Podcast.

Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi điều gì là thứ ông luôn tránh với tư cách một bác sĩ tim mạch, Tiến sĩ London trả lời ngay: hút thuốc lá.

Người dẫn chương trình hỏi: "Là một bác sĩ phẫu thuật tim, điều gì ông tuyệt đối tránh?"

Ông đáp: "Hút thuốc lá đứng đầu danh sách."

Tiến sĩ London giải thích: "Tôi không thể nghĩ ra điều gì gây tổn hại đến mọi cơ quan trong cơ thể nhiều như hút thuốc lá. Tôi hiểu đây là một thói quen rất dễ gây nghiện và việc từ bỏ không hề đơn giản.”

“Tôi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân hút thuốc lâu năm nên hiểu điều đó. Nhưng điều ấy không làm thay đổi thực tế rằng hút thuốc là điều nguy hiểm nhất bạn có thể làm với chính cơ thể mình. Chưa kể mối liên hệ đã được chứng minh giữa hút thuốc và ung thư phổi. Nếu phải xếp hạng, hút thuốc sẽ chiếm luôn vị trí số một, số hai và số ba."

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư, mất thị lực, sa sút trí tuệ, tăng huyết áp cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tuy nhiên, tin vui là cơ thể sẽ bắt đầu phục hồi gần như ngay sau khi bạn bỏ thuốc.

NHS cho biết chỉ sau 20 phút, nhịp tim đã bắt đầu trở về mức bình thường. Sau 8 giờ, lượng khí carbon monoxide trong máu giảm khoảng một nửa, giúp cơ thể nhận được nhiều oxy hơn. Sau 10 năm, nguy cơ tử vong do ung thư phổi chỉ còn bằng khoảng một nửa so với người vẫn tiếp tục hút thuốc.

NHS cũng nhấn mạnh hiện có nhiều chương trình hỗ trợ miễn phí dành cho người muốn cai thuốc lá tại Anh.

Theo cơ quan này: "Các dịch vụ hỗ trợ cai thuốc lá tại địa phương đều miễn phí, thân thiện và có thể giúp tăng đáng kể khả năng cai thuốc thành công lâu dài.”

“Đội ngũ chuyên gia sẽ cung cấp thông tin chính xác, tư vấn chuyên môn và đồng hành với người cai thuốc trong những tháng đầu tiên."

Ngoài ra, người hút thuốc còn có thể được tiếp cận các phương pháp điều trị hỗ trợ như liệu pháp thay thế nicotine hoặc một số loại thuốc kê đơn như bupropion, giúp nâng cao tỷ lệ cai thuốc thành công.



