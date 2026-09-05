Không chỉ tăng cơ, kiểu tập này còn có thể cải thiện bản lĩnh đàn ông: Nghiên cứu hé lộ điều bất ngờ

Vừa giúp tăng cơ, vừa có thể hỗ trợ cải thiện bản lĩnh đàn ông, kiểu tập nào mang lại những lợi ích này?

Nhắc đến tập sức mạnh, nhiều người thường nghĩ tới mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ hay cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, một phân tích khoa học cho thấy kiểu tập này còn có thể mang lại lợi ích đáng chú ý đối với bản lĩnh đàn ông, đặc biệt là khả năng cương.

Phân tích được công bố trên tạp chí Sexual Medicine Reviews, tổng hợp dữ liệu từ 32 nghiên cứu về rối loạn chức năng tình dục, khối lượng cơ và sức mạnh cơ bắp. Kết quả cho thấy những người có khối lượng cơ xương và sức mạnh cơ bắp cao hơn có xu hướng sở hữu chức năng tình dục tốt hơn.

Mối liên hệ này đặc biệt đáng chú ý ở nam giới lớn tuổi và những người có các yếu tố nguy cơ rối loạn cương dương như béo phì, tiểu đường.

Mối liên hệ giữa sức khỏe cơ bắp và bản lĩnh đàn ông

Sức mạnh cơ bắp có thể phản ánh phần nào bản lĩnh đàn ông (Ảnh: Getty)

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện lực bóp bàn tay cao hơn - một chỉ số thường được sử dụng để phản ánh sức mạnh cơ bắp - có liên quan đến nguy cơ rối loạn cương dương thấp hơn. Trong phần kết luận, nhóm nghiên cứu cho rằng việc duy trì cơ xương thông qua dinh dưỡng và hoạt động thể chất có thể mang lại lợi ích cho cả chức năng cương lẫn sức khỏe nói chung.

Tiến sĩ Mohit Khera, bác sĩ tiết niệu chuyên về rối loạn chức năng tình dục tại Baylor College of Medicine (Mỹ) và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết mối liên hệ giữa vận động và khả năng cương không phải phát hiện hoàn toàn mới.

Một nghiên cứu trước đó của nhóm ông từng cho thấy tập thể dục có thể giúp cải thiện đáng kể rối loạn cương. Nhưng điều gì khiến những bài tập giúp tăng sức mạnh cơ bắp lại có thể tác động đến "chuyện ấy"? Lợi ích quan trọng nằm ở mạch máu.

Ông giải thích: "Mặc dù testosterone tăng lên nhờ tập sức mạnh có thể đóng một vai trò nhỏ, nhưng lợi ích chính đến từ việc cải thiện sức khỏe mạch máu".

Tập sức mạnh có liên quan đến giảm tình trạng viêm, cải thiện chức năng của lớp tế bào nằm ở mặt trong mạch máu và tăng khả năng sẵn có của nitric oxide. Nitric oxide giúp mạch máu giãn ra, qua đó hỗ trợ lưu thông máu khắp cơ thể, bao gồm cả lượng máu tới "cậu nhỏ". Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với quá trình cương.

Nói cách khác, lợi ích của việc tập luyện không chỉ nằm ở những khối cơ nhìn thấy bên ngoài, mà còn có thể đến từ việc hệ mạch hoạt động tốt hơn.

Nhiều cơ hơn còn có lợi cho kiểm soát đường huyết

Tiến sĩ John Sigalos, bác sĩ tiết niệu tại Urology Austin (Mỹ), cho biết khối lượng cơ lớn hơn cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Điều này có ý nghĩa với chức năng cương bởi khả năng kiểm soát đường huyết kém, như trong tiểu đường và một số rối loạn chuyển hóa, có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ.

Ông nói: "Ở bệnh tiểu đường và các hội chứng chuyển hóa khác, chúng ta biết rằng kiểm soát đường huyết kém có thể dẫn tới rối loạn chức năng của các mạch máu nhỏ ảnh hưởng đến khả năng cương".

Bên cạnh đó, tiến sĩ Philip Werthman, bác sĩ tiết niệu tại Los Angeles (Mỹ), cho rằng tập sức mạnh còn có thể giúp giảm mỡ, tăng cơ và cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể.

Khoảng 160 phút vận động mỗi tuần cho kết quả đáng chú ý

Nâng tạ là một bài tập sức mạnh (Ảnh: Getty)

Hiện chưa có một "công thức" cụ thể về số buổi tập tạ hay loại bài tập sức mạnh tối ưu dành riêng cho nam giới bị rối loạn cương dương. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây của tiến sĩ Khera cho thấy khoảng 160 phút vận động mỗi tuần, trong đó có tập sức mạnh, có thể cải thiện đáng kể chức năng cương ở nam giới.

Ông cho biết: "Đáng chú ý, những người bị rối loạn cương dương nặng nhất lại ghi nhận mức cải thiện lớn nhất khi tập luyện thường xuyên".

Dù vậy, kết quả này không có nghĩa tập tạ có thể thay thế Viagra hoặc các phương pháp điều trị trong mọi trường hợp. Phân tích mới chủ yếu cho thấy mối liên hệ giữa sức khỏe cơ bắp và chức năng tình dục, chứ chưa đưa ra một phác đồ tập luyện thay thế thuốc.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh nam giới không nên chỉ tìm cách cải thiện khả năng cương mà bỏ qua nguyên nhân phía sau. Tiến sĩ Werthman cảnh báo: "Rối loạn cương dương có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 hoặc các tình trạng khác".

Vì vậy, nếu tình trạng rối loạn cương kéo dài, nam giới nên đi khám để được đánh giá toàn diện thay vì tự mua thuốc hoặc thực phẩm bổ sung.

Nguồn: Men’s Health