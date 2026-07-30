Khống chế, bắt khẩn cấp đối tượng chém bị thương 2 cảnh sát khu vực

Biết không còn khả năng trốn thoát, đối tượng liều lĩnh cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát.

Ngày 30/7/2026, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) sau khi dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã và cố thủ tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 29/7/2026, sau khi đã uống rượu Trần Hoàng Diệu đi trên đường gặp đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng) đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ tại xã.

Mặc dù chưa quen biết và không hề có mâu thuẫn với đồng chí Sang nhưng Diệu đã vô cớ chặn đường gây gỗ, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt. Tiếp đó Diệu dùng rựa rượt đuổi chém đồng chí Sang, tuy nhiên đồng chí Sang đã tránh né được nên hậu quả chưa xảy ra, sau đó đối tượng bỏ về nhà.

Bị can Trần Hoàng Diệu - Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng bố trí lực lượng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên Diệu không chấp hành mà thái độ thách thức, hung hãn cầm rựa cố thủ trong nhà. Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu vô cùng liều lĩnh bất ngờ dùng rựa xông ra chém liên tiếp trúng vai khiến cả hai cán bộ bị thương.

Sau đó Diệu tiếp tục chốt cửa cố thủ trong nhà, nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Công an xã đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau 3 giờ thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng vẫn kiên quyết cố thủ và cầm hung khí trên tay để sẵn sàng tấn công khi lực lượng Công an tiếp cận.

Biết không còn khả năng trốn thoát, đối tượng liều lĩnh cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.