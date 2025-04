Không cần mỹ phẩm tiền triệu, “Tiểu Long Nữ” U60 trẻ đẹp như thiếu nữ nhờ loại trái cây bán đầy chợ, là "chiến binh" đẩy lùi lão hóa

"Siêu trái cây" giúp "Tiểu Long Nữ" U60 vẫn đẹp như thiếu nữ đôi mươi

Nhắc đến Phạm Văn Phương, người hâm mộ nghĩ đến ngay hình tượng "Tiểu Long Nữ" trong bản "Thần điêu đại hiệp" năm 1998 với vẻ đẹp thanh thoát, khí chất thoát tục. Phạm Văn Phương ngoài đời là nữ nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, dù đã bước sang tuổi 54, Phạm Văn Phương vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút. Vậy đâu là bí quyết giúp Phạm Văn Phương duy trì vẻ đẹp thách thức thời gian suốt hàng chục năm qua?

"Tiểu Long Nữ" đình đám một thời, U60 vẫn trẻ trung rạng ngời.

Phạm Văn Phương chia sẻ rằng, cô luôn theo đuổi một lối sống tối giản, cả trong cách sống lẫn trong thói quen chăm sóc bản thân. Cô hạn chế tối đa những căng thẳng không cần thiết, luôn giữ cho tâm trí và tinh thần nhẹ nhàng, tích cực.

Phạm Văn Phương nổi tiếng là người rất chú trọng đến chế độ ăn uống khoa học. Người đẹp Singapore ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá và thực phẩm ít dầu mỡ. Cô còn tránh xa các món chiên xào và nước ngọt có gas. Đặc biệt, dâu tây là loại trái cây cô đặc biệt yêu thích vì tốt cho sức khỏe và cũng là bí quyết để cô duy trì sắc vóc ở độ tuổi trung niên.

Phạm Văn Phương duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt yêu thích dâu tây.

Dâu tây là "chiến binh" chống lại "kẻ thù" của sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ

Không chỉ là loại quả ngọt mát, hấp dẫn với vẻ ngoài bắt mắt, dâu tây còn được xem là một trong những "siêu thực phẩm" được các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế khuyên dùng, đặc biệt dành cho phụ nữ muốn khỏe mạnh, giữ dáng và làm đẹp da.

- Dây tây chống lão hóa , bí quyết níu giữ tuổi thanh xuân

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí "Journal of Agricultural and Food Chemistry", dâu tây chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa như anthocyanin, vitamin C, ellagic axit. Đây đều là những "chiến binh" giúp chống lại gốc tự do gây lão hóa sớm.

Trong đó, vitamin C giúp sản xuất collagen, thành phần quan trọng cho làn da căng mịn. Còn ellagic axit được chứng minh có khả năng ngăn ngừa sự phá hủy collagen và giảm nếp nhăn.

Dâu tây có nhiều lợi ích sức khỏe và vẻ đẹp cho phụ nữ.

- Điều hòa nội tiết tố và làm đẹp từ bên trong

Chuyên gia dinh dưỡng Adda Bjarnadottir, đến từ Ireland cho biết, dâu tây giúp điều hòa nội tiết nhờ các vi chất như magie, kali, folate và chất xơ - những dưỡng chất quan trọng với chu kỳ sinh lý, tinh thần, sức khỏe phụ nữ.

Trong đó, folate (vitamin B9) có tác dụng hỗ trợ sức khỏe sinh sản và làm đẹp da. Ngoài ra, magie và kali giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng tiền kinh nguyệt.

- Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Theo chuyên gia Adda Bjarnadottir, dâu tây rất ít calo (chỉ khoảng 50 calo/100g), lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết và hạn chế thèm ăn.

Theo Đại học Harvard, trái cây chứa flavonoid như dâu tây giúp giảm nguy cơ tăng cân ở phụ nữ trung niên. Dâu tây ăn kèm sữa chua Hy Lạp, hạt chia hoặc salad rau xanh chính là combo giữ dáng hoàn hảo.

- Tăng cường trí nhớ và ngăn ngừa lão hóa não

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ nổi tiếng. Joy Bauer từng chia sẻ rằng: Dâu tây không chỉ tốt cho cơ thể mà còn "nuôi dưỡng não bộ". Các hợp chất flavonoid trong dâu có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, ngăn ngừa suy giảm nhận thức theo tuổi.

Nghiên cứu công bố trên "Annals of Neurology" cho thấy: Phụ nữ lớn tuổi ăn dâu tây thường xuyên có khả năng duy trì trí nhớ tốt hơn đến 2,5 năm so với người không ăn.

Lưu ý khi dùng dâu tây:

- Dâu tây có vỏ mỏng và bề mặt nhiều hạt nhỏ, rất dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn, thuốc trừ sâu. Do đó, nên ngâm dâu trong nước muối loãng (hoặc giấm pha loãng) khoảng 5–10 phút, sau đó rửa lại dưới vòi nước sạch.

- Dâu có tính axit nhẹ, nếu ăn lúc bụng rỗng có thể gây đau dạ dày hoặc cồn ruột, đặc biệt ở người có tiền sử viêm loét dạ dày. Hãy ăn dâu tây như món tráng miệng hoặc kết hợp với ngũ cốc, sữa chua, yến mạch để trung hòa acid.

- Mặc dù lành mạnh, nhưng ăn quá nhiều dâu (trên 400g/ngày) có thể gây: rối loạn tiêu hóa (do lượng chất xơ quá cao); ảnh hưởng đến men răng (do axit tự nhiên trong dâu).

- Dâu tây chứa vitamin K và salicylate tự nhiên (thành phần gần giống aspirin) nên có thể ảnh hưởng đến thuốc chống đông máu như warfarin. Người đang điều trị bệnh lý tim mạch, rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.