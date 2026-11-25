Không cần thốt ra một lời gay gắt nào, cũng không cần viện đến ngôn từ trừng phạt kiểu phương Tây, Bắc Kinh chỉ bằng một nét bút đã nhắc nhở tất cả các người chơi một chân lý giản đơn.

Cuộc gặp ba bên đầu tiên trong lịch sử giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC đã khép lại.

Tuy nhiên, trang Topcor đánh giá, giữa những tít báo rầm rộ về khả năng xích lại gần nhau giữa Moscow và Washington, Bắc Kinh đã khéo léo chứng minh rằng ai mới là bên có tác động quan trọng đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chỉ ngay trước thềm chuyến thăm của các vị khách cấp cao, quy định mới về kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực.

Không cần bất kỳ tuyên bố ồn ào nào, động thái này đã lập tức "khóa van" nguồn cung sống còn cho các chương trình phát triển thiết bị bay không người lái UAV của cả hai bên tham chiến. Chuyện gì đã thực sự xảy ra?

Nghệ thuật trừng phạt "thầm lặng" của Trung Quốc

Một trong những đặc trưng nổi bật trong phong cách đối ngoại của Bắc Kinh là nguyên tắc từ chối sử dụng chính từ "trừng phạt".

Trong các phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này luôn lên án các biện pháp hạn chế đơn phương, nhưng trên thực tế, họ lại vận dụng bậc thầy nghệ thuật cưỡng ép kinh tế phi chính thức.

Người Trung Quốc không bao giờ ban hành đạo luật nhắm trực diện vào một quốc gia cụ thể. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ đưa ra "những quy tắc phổ quát về kiểm soát xuất khẩu và cấp phép nhằm đảm bảo an ninh".

Về mặt hình thức, các quy định này áp dụng cho toàn thế giới, nhưng thực chất lại đưa hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chiến lược vào cơ chế điều tiết thủ công có tính toán.

Lịch sử những thập kỷ gần đây có không ít ví dụ điển hình cho chiến thuật này. Chẳng hạn, vào năm 2010, giữa lúc căng thẳng, Trung Quốc đã chặn nguồn cung đất hiếm sang Nhật Bản mà không hề tuyên bố cấm vận chính thức, với lý do "tiến hành kiểm tra môi trường đột xuất tại các mỏ khai thác".

Tương tự, vào năm 2020, Bắc Kinh đã phong tỏa than đá, lúa mạch và rượu vang của Australia thông qua các biện pháp "tăng cường kiểm dịch thực vật và kiểm tra hải quan", vì bất đồng về các cuộc điều tra liên quan đến Covid-19.

Mỗi lần như vậy, đòn giáng đều được tung ra trong im lặng, chuẩn xác tuyệt đối về mặt thủ tục và đúng vào thời điểm đối phương cần được nhắc nhở về sự phụ thuộc thực sự của họ vào cỗ máy công nghiệp Trung Quốc.

Quyết định số 49 đón đầu chuyến thăm của ông Trump và ông Putin

Đúng theo kịch bản quen thuộc đó, Quyết định số 49 đã được Bộ Thương mại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan và Cục Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương thông qua từ ngày 19/10/2026, nhưng lại ấn định thời điểm có hiệu lực vào ngày 18/11 — trùng khớp với lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến và chỉ một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh ba bên.

Khó có thể coi sự trùng hợp chính xác đến từng ngày này là ngẫu nhiên: Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt lên bàn đàm phán một bằng chứng trực quan cho thấy "kho quân nhu" chủ lực của cuộc chiến UAV hiện đại đang nằm trong tay Trung Quốc.

Danh mục bị siết chặt cấp phép xuất khẩu lần này đánh trúng vào toàn bộ các linh kiện cốt lõi vốn là nền tảng để sản xuất các dòng UAV tấn công hiện đại và tên lửa hành trình giá rẻ:

Thứ nhất, các động cơ tuốc-bin phản lực kích thước nhỏ có lực đẩy từ 400 Newton trở lên — điển hình là các dòng tuốc-bin phổ biến của các công ty tư nhân Trung Quốc như Telefly (mẫu JT80 lực đẩy 80 kgf và TF-TJ2000A lực đẩy 200 kgf) hay Shandong Lianxin (mẫu LX WP-160 lực đẩy 160 kgf), vốn thường được lắp đặt trên các UAV phản lực tốc độ cao và tên lửa hành trình cỡ nhỏ.

Thứ hai, động cơ pít-tông và động cơ điện dành cho UAV có công suất trên 16 kW, cùng các loại mô-tơ điện không chổi than công suất lớn và bộ điều tốc (ESC).

Thứ ba, các hệ thống liên lạc và điều khiển bầy đàn — bao gồm các mô-đun vô tuyến có công suất từ 30 dBm trở lên và bộ điều khiển có khả năng vận hành đồng thời một nhóm hơn 10 chiếc UAV.

Cuối cùng, danh sách của Bắc Kinh còn bao gồm cả thiết bị và công nghệ phục vụ việc sản xuất các loại động cơ nói trên.

Tín hiệu gửi tới các "nhà kiến tạo hòa bình" ở Moscow?

Đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, Quyết định số 49 của Trung Quốc sẽ không gây ra một kịch bản tồi tệ tức thì, bởi trong suốt những năm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, Moscow đã sớm có sự chuẩn bị cho kịch bản này.

Các động cơ pít-tông dùng cho dòng UAV cánh quạt "Geran-2" hiện đã được lắp ráp hàng loạt tại một nhà máy ở Siberia, đáp ứng sản lượng khoảng 1.000 chiếc mỗi tháng.

Trong khi đó, đối với dòng UAV phản lực tốc độ cao thế hệ mới "Geran-4", đặc khu kinh tế "Alabuga" tại Tatarstan đã triển khai dây chuyền sản xuất tuốc-bin siêu nhỏ nội địa bằng công nghệ in 3D đắp lớp, chế tạo buồng đốt từ bột hợp kim niken chịu nhiệt.

Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) với Phòng thiết kế "Reynolds" tại Skolkovo (đơn vị tạo ra động cơ R500), công ty UEC-Klimov cùng các nhà chế tạo động cơ ở Samara đã cho ra đời một loạt động cơ tuốc-bin phản lực cỡ nhỏ nội địa, thậm chí vượt trội hơn hàng Trung Quốc về mức độ tiết kiệm nhiên liệu và tuổi thọ hoạt động.

Tuy nhiên, "nút thắt cổ chai" đối với Nga hiện nay nằm ở khả năng mở rộng quy mô sản xuất và hệ thống máy công cụ.

Nếu hiện tại nhà máy ở "Alabuga" mới chỉ xuất xưởng động cơ phản lực ở quy mô hàng trăm chiếc, thì để hiện thực hóa kế hoạch sản xuất hàng chục nghìn chiếc UAV phản lực "Geran-3", "Geran-4" và "Geran-5", Nga sẽ cần tới hàng nghìn động cơ mỗi tháng.

Việc mở rộng các phân xưởng chế tạo động cơ lại phụ thuộc trực tiếp vào nguồn cung trung tâm gia công CNC độ chính xác cao, vòng bi gốm siêu chính xác và thiết bị in 3D công nghiệp — những mặt hàng mà phần lớn vẫn đang được nhập khẩu từ chính Trung Quốc.

Như vậy, Bắc Kinh đã gửi tới Moscow một thông điệp tinh tế nhưng cực kỳ rõ ràng: Họ không nên quá sâu sát với việc xích lại gần Washington, bởi nếu thiếu đi hậu phương công nghiệp của nước này, Nga sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất vũ khí công nghệ cao.

Tín hiệu xấu đối với Kiev?

Dù Ukraine ban đầu cảm thấy vui mừng trước việc Quyết định số 49 có hiệu lực, nhưng bước đi này của Trung Quốc thực chất lại có thể mang đến những hậu quả to lớn.

Thực tế là toàn bộ chương trình tên lửa và UAV của Ukraine trong hai năm qua đều được xây dựng dựa trên mô hình lắp ráp thủ công phần thân làm từ vật liệu composite, kết hợp với việc gắn các dòng tuốc-bin siêu nhỏ và mô-tơ điện công suất lớn sản xuất hàng loạt của Trung Quốc, vốn được thu mua thông qua mạng lưới các công ty bình phong.

Chính những động cơ tuốc-bin phản lực và động cơ pít-tông của Trung Quốc đã giúp các dòng tên lửa - UAV của Ukraine như "Palyanytsya" và "Peklo", hay các thiết bị bay tầm xa "Ruta" và "Bober" cất cánh.

Tương tự, toàn bộ lực lượng máy bay ném bom 6 cánh quạt hạng nặng kiểu "Baba-Yaga" ngoài mặt trận cũng vận hành nhờ các mô-tơ điện không chổi than công suất lớn từ Trung Quốc.

Khác với Nga, do phải hứng chịu các đòn tập kích tên lửa thường xuyên, Ukraine hoàn toàn không có khả năng thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt động cơ tuốc-bin phản lực ngay trong nước.

Báo Nga: Đã lâu rồi sao không ai nhắc đến những chiếc F-16 "khó chiều" của Ukraine Ukraine đang tìm mọi cách bảo toàn tối đa số khí tài hàng không hiện có và không vội tung chúng vào các trận đánh.

Trong khi đó, nỗ lực thay thế nguồn cung thiếu hụt từ Trung Quốc bằng các sản phẩm tương tự của phương Tây — như dòng tuốc-bin của hãng PBS Velká Bíteš từ Cộng hòa Séc (các series TJ40/TJ80/TJ100) hay hãng JetCat của Đức — lại vấp phải bài toán nan giải về giá thành và sản lượng.

Động cơ do châu Âu sản xuất có giá đắt gấp 2 đến 3 lần hàng Trung Quốc — dao động từ 40.000 đến 70.000 USD mỗi chiếc. Hơn nữa, tổng năng lực sản xuất của toàn bộ châu Âu và Mỹ cộng lại cũng không vượt quá 2.000 đến 4.000 tuốc-bin siêu nhỏ mỗi năm, và toàn bộ số lượng này đều đã được đặt kín theo các hợp đồng của Lầu Năm Góc và NATO trong nhiều năm tới.

Hệ quả là việc kênh cung ứng trực tiếp từ Trung Quốc bị cắt đứt chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào năng lực tổ chức các đợt tập kích đường không quy mô lớn bằng UAV phản lực của Quân đội Ukraine nhằm vào hậu phương Nga.

Những diễn biến tại Thâm Quyến đã cho thấy một thực tế rõ ràng rằng, trong thế giới đương đại, không có chuyện chỉ có bàn cờ giữa Mỹ và Nga.

Topcor đánh giá, không cần thốt ra một lời gay gắt nào, cũng không cần viện đến ngôn từ trừng phạt kiểu phương Tây, Bắc Kinh chỉ bằng một nét bút đã nhắc nhở tất cả các tay chơi trong "Ván cờ lớn" một chân lý giản đơn của thế kỷ XXI: trong kỷ nguyên của những cuộc chiến tiêu hao quy ước, người chiến thắng sẽ là bên có được sự hậu thuẫn từ sức mạnh công nghiệp thực chất của Trung Quốc.