Ukraine đang tìm mọi cách bảo toàn tối đa số khí tài hàng không hiện có và không vội tung chúng vào các trận đánh.

Không ai rõ Ukraine có bao nhiêu máy bay

Báo Nga đang đặt ra câu hỏi về lý do tại sao những chiếc F-16 của Ukraine từ lâu rồi sao không còn xuất hiện trên bản tin. Chúng còn lại bao nhiêu và đang ẩn náu ở đâu?

Con số chính xác về lượng máy bay chiến đấu hiện có trong biên chế Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) có lẽ chỉ duy nhất Tư lệnh Không quân Ukraine, Tướng Anatoly Krivonozhko nắm rõ.

Dĩ nhiên ông không công khai thông tin này, do đó mọi số liệu hiện tại đều chỉ mang tính chất ước đoán. Các địa điểm đóng quân của lực lượng không quân Ukraine cũng được giữ bí mật tuyệt đối.

Dẫu vậy, Ukraine vẫn duy trì được một lực lượng không quân nhất định, chủ yếu nhờ nguồn viện trợ từ phương Tây cùng số khí tài tiếp nhận từ các quốc gia Đông Âu.

Trên bầu trời hiện nay, người ta hiếm khi bắt gặp hình ảnh các cường kích và tiêm kích mang biểu tượng đinh ba trên cánh đuôi của Ukraine, đặc biệt là dòng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và Mirage 2000 của Pháp.

Trong biên chế của VSU hiện có khoảng 40 chiếc tiêm kích "gốc Mỹ" và 5 chiếc "gốc Pháp". Ngoài ra, lực lượng này còn sở hữu các tiêm kích Su-27 và MiG-29, cường kích Su-25 cùng máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, nhưng số lượng cũng không dồi dào, nhất là sau những tổn thất nặng nề về khí tài gần đây.

Ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bùng phát, Kiev đã đặt kỳ vọng rất lớn vào nguồn cung máy bay chiến đấu từ nước ngoài, trước hết là F-16. Tuy nhiên, phương Tây tỏ ra không mấy vội vàng, bất chấp việc đã thành lập "Liên minh tiêm kích" (thường được biết đến với tên gọi "Liên minh F-16") quy tụ 14 quốc gia tham gia.

Dù vậy, các đợt bàn giao máy bay cho Ukraine vẫn được thực hiện, nhưng với số lượng không đạt như kỳ vọng như Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn, điều mà ông liên tục phàn nàn thời gian qua.

Hóa ra, chính bản thân các nước đồng minh cũng đang "cần đến những quân bài này". Mới đây, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha tuyên bố quốc gia này không thể chuyển giao thêm tiêm kích F-16 cho Ukraine, với lời giải thích rằng chúng đang cực kỳ cần thiết để bảo vệ không phận của chính Bồ Đào Nha.

Những "sân bay du mục"

Ukraine đang tìm mọi cách bảo toàn tối đa số khí tài hàng không hiện có và không vội tung chúng vào các trận đánh, đặc biệt là các cuộc không chiến — nhất là đối với dàn tiêm kích F-16 và Mirage 2000 của phương Tây. Chính vì thế, thông tin về việc các máy bay nước ngoài bị bắn hạ cũng không xuất hiện thường xuyên.

Theo SvobodnayaPressa, các địa điểm đóng quân chủ chốt của lực lượng này thực chất đều nằm trong tầm ngắm khá rõ ràng của quân đội Nga. Đó là các sân bay Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytskyi, Boryspil và Vasylkiv ở tỉnh Kiev, Myrhorod ở tỉnh Poltava, Ozerne ở tỉnh Zhytomyr, khu vực ngoại ô Ivano-Frankivsk cùng một loạt sân bay khác tuy được xếp vào diện dự bị nhưng vẫn đang hoạt động.

Đây cũng chính là những tọa độ thường xuyên xuất hiện trong các bản tin của Bộ Quốc phòng Nga về các đòn tập kích tên lửa.

Cuộc săn lùng không quân đối phương diễn ra liên tục. Mục tiêu của các đòn đánh không chỉ nhắm vào bản thân những chiếc máy bay, mà còn nhằm phá hủy hạ tầng sân bay, bao gồm cả đường băng cất hạ cánh. Bởi lẽ, dòng F-16 vốn nổi tiếng là "đỏng đảnh" và kén chọn chất lượng đường băng.

"Hiện nay VSU đang áp dụng chiến thuật 'sân bay du mục' — tức liên tục luân chuyển máy bay từ vị trí này sang vị trí khác nhằm né tránh thiệt hại trước các đòn tập kích của Nga", chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky chia sẻ với tờ Svobodnaya Pressa.

"Họ cố gắng bố trí lực lượng ở các khu vực miền Tây Ukraine với hy vọng tên lửa Nga không vươn tới được. Nhưng thực tế tên lửa Nga vẫn đánh trúng một cách chuẩn xác."

Cũng có nhận định cho rằng các tiêm kích do phương Tây sản xuất có thể đang đồn trú tại Ba Lan và Romania. Ở đó không chỉ có các sân bay được trang bị đầy đủ, mà còn có cả cơ sở sửa chữa dành riêng cho dòng F-16 cũng như trung tâm huấn luyện phi công Ukraine. Quân đội Nga hiện chưa tiến hành tập kích vào những "tổ ong" này vì nhiều lý do, dù về mặt hình thức Nga có thể làm thực hiện được.

Việc phải đóng quân quá xa tuyến tiếp xúc chiến đấu đã làm thu hẹp đáng kể bán kính tác chiến của không quân Ukraine. Bên cạnh đó, họ cũng có lý do chính đáng để lo ngại nguy cơ lọt vào tầm bắn của các loại tên lửa tầm xa phóng từ tiêm kích Nga — vốn được dẫn bắn bởi máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không — cũng như các hệ thống phòng không mặt đất.

Chính vì vậy, Không quân VSU đã chuyển sang chiến thuật sử dụng máy bay không người lái (UAV) dạng cánh bằng — loại phương tiện khó bị phát hiện hơn và vẫn xoay xở bay sâu được vào lãnh thổ Nga.

Còn đối với các tiêm kích có người lái của Ukraine, nhiệm vụ như vậy được coi là bất khả thi, không khác nào cầm trên tay tấm vé một chiều.