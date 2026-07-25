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Không bán được vé nào, một phim Việt rời rạp

Mộng Zu
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Thành tích khiêm tốn khiến bộ phim có tên trong danh sách những tác phẩm điện ảnh thu lỗ nặng nhất phòng vé 2026.

Đường đua điện ảnh Việt mùa hè năm 2026 đang chứng kiến sự áp đảo mạnh mẽ từ các bom tấn nước ngoài như Conan Movie 29, The Odyssey hay Minions & Quái vật. Giữa áp lực cạnh tranh nghẹt thở này, các đại diện phim nội địa đang phải chật vật giành giật từng suất chiếu muộn. Đáng buồn nhất phải kể đến Mesdames Thanh Sắc - bộ phim được đầu tư lớn của siêu mẫu Thanh Hằng. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Box Office Vietnam, bộ phim đã rơi vào tình trạng chạm đáy phong độ với 0 vé bán ra trong ngày và chỉ còn duy trì duy nhất 1 suất chiếu mang tính thủ tục.

- Ảnh 1.

Mesdames Thanh Sắc không bán được vé nào. (Ảnh: Box Office)

Ngày 25/7, phim ghi nhận doanh thu trong ngày bằng con số 0 đồng tròn trĩnh. Những ngày trước đó cũng chỉ duy trì nhỏ giọt với 2, 4 vé mỗi ngày. Với lượng vé bán ra gần như đóng băng, tổng doanh thu tính đến hiện tại của bộ phim đạt xấp xỉ 16,6 tỷ đồng sau gần 5 tuần công chiếu. Mesdames Thanh Sắc dự kiến sẽ chính thức rời rạp vào dịp cuối tuần này, dừng chân hoàn toàn trước cột mốc 17 tỷ đồng.

- Ảnh 2.

Doanh thu không được như kỳ vọng. (Ảnh: Box Office)

Thành tích 16,6 tỷ đồng được xem là một con số vô cùng khiêm tốn, đẩy dự án đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng nề do chi phí sản xuất và phục dựng bối cảnh lên đến 80 tỷ. Khởi đầu tương đối khả quan với gần 10 tỷ đồng trong tuần đầu tiên, phim hụt hơi nhanh chóng ở các tuần kế tiếp. Một phần do kịch bản phim cố gắng xây dựng một thế giới tội phạm, drama noir hoành tráng nhưng khâu giải quyết nút thắt lại bị chê là non tay và hời hợt. Bên cạnh đó, trong khi vai diễn Madame Sắc của Hồng Ánh nhận về nhiều lời khen ngợi sắc sảo, màn thể hiện của Thanh Hằng ở các phân đoạn tâm lý nặng lại bị nhận xét là sượng sùng và thiếu tự nhiên.

Thêm vào đó, câu thoại "Dừng xe đi" của nhân vật Cầm Thanh bị cắt ghép, lan truyền làm trò cười (meme) khắp các mạng xã hội. Sự nổi tiếng mang tính châm biếm này vô tình tạo hiệu ứng truyền thông ngược, không thể chuyển hóa thành hành động mua vé của khán giả.

- Ảnh 3.

Thanh Hằng là nhà đầu tư kiêm diễn viên chính. (Ảnh: CGV)

Được biết, Mesdames Thanh Sắc cũng là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Thanh Hằng. Ở dự án này, cô không chỉ đóng vai nữ chính mà còn kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, tự bỏ vốn đầu tư mạnh tay. Bộ phim lấy cảm hứng từ một vụ đánh ghen tạt axit có thật từng gây rúng động Sài Gòn vào thập niên 1960. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đầy biến động của đệ nhất vũ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng) và mối quan hệ đối đầu, tranh đoạt quyền lực gay cấn với Madame Sắc (Hồng Ánh) tại vũ trường Kim Đô hoa lệ.

- Ảnh 4.

Hồng Ánh và Thanh Hằng là nữ chính. (Ảnh: CGV)

Nguồn: Box Office

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