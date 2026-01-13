Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can vụ 'Bị đánh đến 'thân tàn ma dại', thương tích 0%'

Toàn cảnh Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội " Cố ý gây thương tích". Video: Huỳnh Thủy

Chiều tối 12/1, tại trụ sở Công an phường Hoà Hiệp (Đắk Lắk), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 2 đối tượng để điều tra về tội " Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố và bị bắt tạm giam gồm: Trần Văn Hội (SN 1997) và Phan Thanh Tùng (tên gọi khác Tám, SN 1987), cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Riêng đối tượng Hồ Văn Viên (SN 1994, trú cùng địa chỉ trên) đã bị khởi tố bị can nhưng chưa có mặt tại cơ quan công an theo giấy triệu tập. Đến tối cùng ngày, sau khi được cơ quan điều tra vận động, đối tượng này mới ra trình diện. Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định tố tụng và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Viên thời hạn 3 tháng để điều tra cùng về tội " Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc các quyết định tố tụng đối với Trần Văn Hội (thứ hai, trái qua).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Tùng.

Bị can Hồ Văn Viên tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Tùng, Hội và Hồ Văn Viên (SN 1994, trú cùng địa chỉ) mang bia đến quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp) để uống.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, thấy anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, cùng khu phố) đứng tại cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, Trần Văn Hội kéo Đạt vào quán nhưng bị từ chối.

Sau đó, Hội dùng hai tay bế nhấc anh Đạt ném xuống nền xi măng trước quán; Phan Thanh Tùng tiếp tục dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Khi anh Đạt bỏ chạy ra đường thì Hội, Tùng và Viên đuổi theo, dùng tay chân đánh cho đến khi được người dân can ngăn. Ngay sau đó, anh Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện, song sức khỏe không hồi phục như trước.

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 470 ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định: Trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đạt không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động phân ly (F44.4) do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Cơ quan điều tra xác định, giữa các đối tượng và bị hại không có mâu thuẫn từ trước, song các đối tượng vẫn vô cớ hành hung người khác với tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng và gia đình không bồi thường, thăm hỏi hay khắc phục hậu quả cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng, điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, liên tục trong thời gian dài, Báo Tiền Phong có loạt bài “Bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%” phản ánh việc anh Võ Mộng Đạt bị 3 đối tượng nói trên đánh dã man. Sau khi bị đánh, anh Đạt từ người khoẻ mạnh dần dần rơi vào tình trạng mất nhận thức, yếu liệt tứ chi, nằm một chỗ. Đáng nói, việc anh Đạt bị đánh có camera ghi lại rất rõ và có nhân chứng… nhưng hơn 2 năm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ba đối tượng đánh anh Đạt vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lý do, sau khi anh Đạt bị đánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) đã trưng cầu giám định ở 4 cơ quan gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia, song kết luận tỷ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm đối với vụ việc nêu trên. Trong con mắt của gia đình nạn nhân và dư luận, vụ việc này dường như rơi vào ngõ cụt.

Sau khi giải thể cấp huyện và sáp nhập tỉnh, vụ việc được chuyển về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo phòng hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cụ thể là một phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo điều tra viên tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân Võ Mộng Đạt tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Sau khi có kết quả giám định lại, ngày 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc. Đến nay Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về tội "Cố ý gây thương tích".