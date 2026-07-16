Khởi tố Vi Thị Dựa SN 1991 sau khi kiểm tra nhà trọ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi "Môi giới mại dâm", qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10 giờ ngày 12/5/2026, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã đến địa bàn từ cuối tháng 4/2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (sinh năm 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm và đầu thú tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vi Thị Dựa. Ảnh: CA Thanh Hoá

Thực tế cho thấy, hoạt động môi giới mại dâm hiện nay diễn biến ngày càng tinh vi, không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín và nền tảng trực tuyến để tìm kiếm, kết nối người mua dâm và người bán dâm. Tệ nạn mại dâm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, mua bán người, cố ý gây thương tích, phát tán hình ảnh nhạy cảm để tống tiền và lây truyền các bệnh xã hội.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi môi giới mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi, quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng trực tuyến có dấu hiệu môi giới mại dâm.

- Không đăng tải, chia sẻ, môi giới hoặc giới thiệu thông tin nhằm kết nối, quảng bá cho hoạt động mại dâm.

- Chủ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý cư trú; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Khi phát hiện hành vi môi giới mại dâm hoặc các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động tố giác đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống.