HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố Vi Thị Dựa SN 1991 sau khi kiểm tra nhà trọ

Chi Chi
|

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi "Môi giới mại dâm", qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10 giờ ngày 12/5/2026, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã đến địa bàn từ cuối tháng 4/2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (sinh năm 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm và đầu thú tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Vi Thị Dựa SN 1991 sau khi kiểm tra nhà trọ - Ảnh 1.

Đối tượng Vi Thị Dựa. Ảnh: CA Thanh Hoá

Thực tế cho thấy, hoạt động môi giới mại dâm hiện nay diễn biến ngày càng tinh vi, không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín và nền tảng trực tuyến để tìm kiếm, kết nối người mua dâm và người bán dâm. Tệ nạn mại dâm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, mua bán người, cố ý gây thương tích, phát tán hình ảnh nhạy cảm để tống tiền và lây truyền các bệnh xã hội.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi môi giới mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

- Nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi, quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng trực tuyến có dấu hiệu môi giới mại dâm.

- Không đăng tải, chia sẻ, môi giới hoặc giới thiệu thông tin nhằm kết nối, quảng bá cho hoạt động mại dâm.

- Chủ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, quản lý cư trú; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Khi phát hiện hành vi môi giới mại dâm hoặc các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động tố giác đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn mại dâm, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống.

Khám xét nhiều địa điểm trải dọc 3 tỉnh thành, bắt Võ Văn Toàn 30 tuổi và 24 người liên quan 200 tỷ đồng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt giữ

khởi tố

bắt tạm giam

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại