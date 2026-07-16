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Khám xét nhiều địa điểm trải dọc 3 tỉnh thành, bắt Võ Văn Toàn 30 tuổi và 24 người liên quan 200 tỷ đồng

Chi Chi
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Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh, triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệt xóa thành công 3 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Tại các hiện trường Công an tạm giữ và trích xuất hàng ngàn trang dữ liệu cá cược.

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trong 3 đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Cầm đầu các đường dây này là 3 đối tượng: Nguyễn Minh Quốc (38 tuổi) trú tại xã Sông Hinh; Võ Văn Toàn (30 tuổi) trú tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi) trú tại phường phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent. Sau đó, chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng đã sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, Công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bắt giữ, khởi tố bộ đôi Giám đốc Phạm Đức Anh SN 1977 và Nguyễn Văn Đạt SN 1979
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