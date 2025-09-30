Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chiều 29/9, trả lời báo chí về những sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, hồi tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 bị can và đến nay khởi tố bổ sung 2 bị can.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

" Tổng số bị can bị khởi tố là 7, với 3 nhóm tội danh: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ ", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Về danh tính 2 bị can vừa bị khởi tố, Người phát ngôn Bộ Công an nói chưa thể tiết lộ vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền 14,5 tỷ đồng liên quan đến vụ án.

Về các hành vi cụ thể xác định sai phạm, ông Nguyễn Quốc Toản nêu rõ gồm: sai phạm trong thuê tư vấn nước, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định các sai phạm này gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân liên quan.

Hồi đầu tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Cục C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ).

5 bị can, gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Trước đó, vào tháng 4, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 528 về việc Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức.

Liên quan đến vấn đề lãng phí của hai dự án trên, Thanh tra Chính phủ cho biết, theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, việc triển khai thực hiện hai dự án bị chậm hơn 7 năm, qua 2 lần gia hạn (hết năm 2020 và hết năm 2024) và không đạt được mục tiêu đã định.

Với 4 đầu mục lãng phí, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức gây lãng phí khoảng 1.254,101 tỷ đồng.



