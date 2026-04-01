Khởi tố Phạm Phương Thúy SN 1982 cùng 8 người khác

Duy Anh |

Tối 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các Công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để thu lợi bất chính với giá từ 100 - 150 nghìn đồng/tài khoản.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm:

Lê Minh Hoàng (SN 1991; trú tại: Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002; trú tại: Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999; trú tại: Hoa Lộc, Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998; trú tại: Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985; trú tại: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (SN 1985; trú tại: Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982; trú tại: Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996; trú tại: Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Văn Luận (SN 1987; trú tại: Đại Đồng, Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an Thành phố đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.

