Khởi tố Phạm Huỳnh Thanh Trúc SN 2002

Duy Anh |

Phạm Huỳnh Thanh Trúc cùng một đối tượng khác bị khởi tố do liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Ngày 16/4, Bộ Công an thông tin, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (mặc áo khoác ngôi sao) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (nữ mặc áo khoác đen) (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế.

Các đối tượng sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo đó, với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí là 10%.

Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán.

Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế khởi tố 2 bị can theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

