Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của người đàn ông xây gần 50 căn nhà trên đất người khác

Duy Anh |

Hoạt động tố tụng trên là bước tiếp theo trong quá trình điều tra vụ việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất của người khác gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Ngày 16/4, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969, ở TP HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, khu đất có diện tích hơn 6.400m² tại phường Tân Khánh (TP HCM) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông Trương Minh Ký từ năm 1999.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân đã chiếm dụng một phần diện tích đất này để xây dựng nhà ở trái phép, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Dù đã bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xây dựng trên khu đất, nhưng các công trình vẫn tiếp tục mọc lên.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Hoàng (Ảnh: Bộ Công an).

Đến năm 2020, khi Cơ quan thi hành án yêu cầu tháo dỡ, khu đất đã hình thành hàng chục căn nhà và dãy phòng trọ. Quá trình sau đó, số lượng công trình tiếp tục tăng lên, lên tới 48 căn nhà được xây dựng trái phép trên đất không thuộc quyền sử dụng của Hoàng.

Đáng chú ý, mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp, Hoàng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng, bán lại các căn nhà cho nhiều người dân. Phần lớn người mua là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phải tích góp, vay mượn để có chỗ ở, nay đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Khu đất và nhà liền kề xây trên đất người khác (Ảnh: Bộ Công an).

Về mặt tố tụng dân sự, tháng 7/2024, Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên (cũ) đã tuyên buộc Hoàng cùng các cá nhân liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, các vi phạm không được khắc phục triệt để, buộc tòa án phải kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự.

Trước đó, tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm liên quan.

Vụ việc là điển hình của tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép rồi “hợp thức hóa” bằng giao dịch mua bán, tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho người dân.

Việc thiếu kiểm tra pháp lý khi mua bất động sản, đặc biệt với các khu đất chưa rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể dẫn đến hậu quả mất toàn bộ tài sản và kéo theo tranh chấp kéo dài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng, kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân trong các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tương tự.

