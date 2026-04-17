Thi hành lệnh bắt tạm giam vợ chồng Cao Thị Bé

Duy Anh |

Sau khi đối tượng Cao Thị Bé bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra tiếp tục bắt người chồng là ông Hồ Văn Dũng để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trước đó, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Cao Thị Bé (sinh năm 1972, vợ Hồ Văn Dũng) về hành vi trên.

Hồ Văn Dũng khi bị bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo hồ sơ vụ việc, tranh chấp bắt nguồn từ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Dũng, bà Bé với một cá nhân khác. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, vụ việc được đưa ra Tòa án giải quyết. Năm 2017, bản án có hiệu lực pháp luật buộc vợ chồng ông Dũng, bà Bé thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, tuy nhiên các bị can không chấp hành.

Trên cơ sở đó, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành các thủ tục xử lý tài sản theo quy định. Dù hai bị can đã khiếu nại, đề nghị xem xét lại bản án, nhưng cơ quan có thẩm quyền xác định không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Năm 2019, việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện, tài sản là nhà, đất được bàn giao cho ông N.T.H – người trúng đấu giá hợp pháp.

Tuy nhiên, sau khi cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng, bà Bé vẫn quay lại chiếm giữ, tiếp tục sinh sống tại căn nhà trong thời gian dài, không chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Đáng chú ý, từ năm 2019, ông N.T.H đã có đơn gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) yêu cầu cấp giấy chứng nhận; đến ngày 2/6/2025, cơ quan chức năng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông theo đúng quy định. Mặc dù quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, gia đình ông Dũng, bà Bé vẫn không bàn giao tài sản.

Trong năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh, nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương vận động, yêu cầu chấp hành nhưng các bị can vẫn cố tình không thực hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Dũng và Cao Thị Bé về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Hiện nay, gia đình ông Dũng, bà Bé đã bàn giao nhà cho ông N.T.H.

