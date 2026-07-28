Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 27 thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập mang hung khí diễu phố, thị uy nhằm lấy "tiếng vang", gây rối trật tự công cộng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 trường hợp là các thanh thiếu niên về tội “ Gây rối trật tự công cộng ” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong số các bị can, cơ quan điều tra tiến hành tạm giam 13 trường hợp đóng vai trò chủ mưu, thực hiện tội phạm tích cực.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên (chủ yếu từ 14 đến 20 tuổi) thường xuyên tụ tập để đua xe, lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí đi “diễu phố, thị uy” trên đường.

Đặc biệt, các nhóm này còn tự đặt biệt danh riêng theo đơn vị hành chính cũ và coi đây là “thương hiệu” của địa phương mình, kết nối với nhau qua mạng xã hội như TikTok, Facebook, Telegram,… rồi tự xếp “thứ hạng” theo số lượng thành viên, mức độ “liều lĩnh” cũng như số lượng xe máy được độ chế và số hung khí sở hữu (đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, súng cao su…).

Sau mỗi lần đụng độ, các nhóm này sẽ đăng clip lên mạng xã hội nhằm “tạo tiếng vang”, mục tiêu cuối cùng là chứng tỏ nhóm mình là “số 1”, “top 1” của khu vực.

Nhóm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng xe máy cùng các hung khí như phóng lợn, đinh ba,... để diễu phố thị uy nhằm “tạo tiếng vang”. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ 23h30 ngày 25/4 đến 3h ngày 26/4, trên tuyến đường ĐT379 từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc địa phận xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Phụng Công có hơn 100 thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên này hết sức manh động, liều lĩnh và nguy hiểm như: điều khiển xe máy với tốc độ cao mang theo hung khí (đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, gạch, đá...) đi dàn thành hàng 3 hàng 4, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, dùng vỏ chai bằng thuỷ tinh và gạch đá ném nhau, dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Sau quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 trường hợp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác có liên quan để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.