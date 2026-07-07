HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố 2 Phó Chủ tịch xã ở Lạng Sơn tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức

Văn Chương
|

Nhóm cán bộ xã Tân Thành và thành viên ban quản lý đền Bắc Lệ bị cáo buộc chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức bằng thủ đoạn không ghi sổ sách.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội Tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự, liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ (Đền Bắc Lệ), xã Tân Thành.

Cụ thể, ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện KSND tỉnh Lạng Sơn ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Phùng Văn Quang (sinh năm 1979), Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý Đền; Trương Xuân Hữu (sinh năm 1983), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên Trưởng Ban quản lý Đền; Hồ Minh Đức (sinh năm 1977), Thủ quỹ Ban quản lý Đền; Hà Văn Hưng (sinh năm 1976), Phó Ban quản lý thường trực, nguyên Thủ quỹ.

Khởi tố 2 Phó Chủ tịch xã Lạng Sơn Tham ô tài sản gần 7 tỷ đồng tiền công đức - Ảnh 1.

Công an Lạng Sơn khởi tố 12 bị can về tội Tham ô tài sản tại Đền Công đồng Bắc Lệ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cùng với đó, 8 thành viên khác thuộc Ban quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ cũng bị khởi tố gồm các ông, bà: Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn. Các quyết định đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Theo điều tra ban đầu, Đền Bắc Lệ là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, do Ban Quản lý di tích xã Tân Thành quản lý. Lợi dụng chức trách được giao, các thành viên Ban Quản lý đã thống nhất không đưa một phần tiền công đức, tiền cung tiến tại các ban thờ vào sổ sách mà giữ lại để chia nhau.

Cơ quan điều tra xác định hành vi này diễn ra trong thời gian dài. Bước đầu, từ năm 2023 đến nay, các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản tại Đền Bắc Lệ. Xác định vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý Nhà nước, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Khởi tố 2 Phó Chủ tịch xã Lạng Sơn Tham ô tài sản gần 7 tỷ đồng tiền công đức - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ tại Ban quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm và thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng tiền công đức; công khai, minh bạch việc thu, chi tài chính, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi.

Chân dung kẻ bắt cóc bé gái 6 tuổi ở Sơn La rồi bỏ trốn sang Lào Cai
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tham ô tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại