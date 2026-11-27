Dự án có quy mô hơn 58ha tại Cụm công nghiệp Hòa Liên (Đà Nẵng), công suất thiết kế 150.000 xe điện và hybrid mỗi năm.

Ngày 27/11, tại Cụm công nghiệp Hòa Liên (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) tổ chức Lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity.

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, tổng diện tích 58,42ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Nhà máy lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý IV/2028.

Phối cảnh dự án.

Theo thông tin từ Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group), khu liên hợp đặt tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng với khu sản xuất chính rộng hơn 30ha, gồm: 3 xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000m2.

Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại.

Dự án còn có sự tham gia của các đối tác công nghiệp phụ trợ ô tô, với các nhóm linh kiện như pin, hệ thống chiếu sáng, khung gầm và nội thất. Trong giai đoạn tiếp theo, Tân Thành Đô cùng các đối tác tiến tới thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Việt Nam, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%, phù hợp với định hướng của Chính phủ và phục vụ cho xuất khẩu. Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kỳ vọng, NewCity trở thành hạt nhân trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí chính xác, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, dự án cần trở thành hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh và sử dụng tài nguyên, năng lượng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị huy động đầy đủ nguồn vốn, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động; đầu tư đồng bộ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, hạ tầng kỹ thuật; phấn đấu xuất xưởng chiếc ô tô đầu tiên vào quý IV năm 2028...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Các sở, ban, ngành, UBND phường Liên Chiểu, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đại diện Tập đoàn Tân Thành Đô (bên trái) trao quỹ học bổng cho đại diện lãnh đạo UBND phường Liên Chiểu.