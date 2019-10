Khỏe cùng súp lơ trắng

Giữ sáng cho da

Trong các thực phẩm giữ màu sáng cho da, chúng ta không thể không kể đến súp lơ trắng. Súp lơ trắng có tác dụng giữ sáng cho làn da, chống lại sự rám nắng của mùa thu, sự tàn phá của mùa đông, dưỡng cho da một màu tươi trẻ.

Tác dụng đó xuất hiện là vì súp lơ trắng có chứa rất nhiều chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Da của phái đẹp là một hệ cơ quan rất nhạy cảm với sự dư thừa gốc tự do. Những chất chống oxy hóa sẽ dọn dẹp các gốc tự do dư thừa và bảo vệ cho da luôn trẻ trung. Những chất ấy gồm: vitamin C, mangan.

100g súp lơ trắng có:

Lượng chất xơ đáp ứng 10% nhu cầu hàng ngày; protein 4%; carbohydrat 2%; năng lượng 1%; vitamin C 77%; vitamin K 20%; folic 14%; vitamin B6 11%; Mangan 8%; đồng 7%; Magie 4%; phốt pho 4%.

Bên cạnh đó, súp lơ trắng còn chứa một số hoạt chất tự nhiên như glucobrassicin, glucoraphanin và gluconasturtiian. Những chất này hoạt động như những enzym chống lại chu trình phá hủy tế bào, bảo vệ từng tế bào da mỏng manh và đẹp đẽ.

Mềm mại thành mạch

Hệ tim mạch cần được lưu thông, thành mạch cần được mềm mại hóa để đàn hổi, thông qua đó tim mạch sẽ hoạt động điều hòa. Với tiêu chí này, súp lơ trắng là thực phẩm thân thiện với hệ tim mạch.

Người ta thấy nếu ăn súp lơ trắng thường xuyên, thành mạch của bạn sẽ rất mềm mại lý tưởng. Đó là vì súp lơ trắng có chứa một lượng khá nhiều kali. Kali là một chất điều hòa sự co thắt của thành mạch, nó làm giảm sự co thắt quá mức, làm thành mạch giãn ra đủ mức để máu lưu chuyển.

Thêm vào đó trong súp lơ trắng còn có glucoraphanin. Glucoraphanin là một chất rất dồi dào trong súp lơ trắng có tác dụng chống viêm hữu ích. Nó chống lại các phản ứng viêm do gốc tự do gây ra trên hệ tim mạch.

Cùng với glucoraphanin, các chất bảo vệ tim mạch khác như isothiocyanate, indole-3-carbinol cũng góp phần làm cho hệ tim mạch trở nên khỏe mạnh.

Chống ì đường ruột

Súp lơ trắng là một thực phẩm lý tưởng chống lại sự ngưng trệ của đường ruột. Bằng việc bổ sung một lượng khá chất xơ, súp lơ trắng làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, nhu động mạnh mẽ hơn chống lại các bệnh do sự ứ trệ đường tiêu hóa gây ra.

Với sự xuất hiện của các chất chống lại vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) như glucosinolate, glucoraphanin và sulforaphane, súp lơ trắng là một trong các thực phẩm chống lại bệnh viêm loét dạ dày tá tràng.

Thêm vào đó, chất isothiocyanate tồn tại trong súp lơ giúp chúng ta chống lại nguy cơ bị bệnh ác tính của dạ dày. Nếu thường xuyên ăn súp lơ trắng, chúng ta tránh được nguy cơ ung thư dạ dày, đại tràng và ung thư gan.

“Detox” cho cơ thể

Detox cho cơ thể là khả năng cơ thể được làm sạch, được thanh lọc. Súp lơ trắng có khả năng chống lại sự nhiễm độc cho cơ thể nhờ vào các chất có hoạt tính trong súp lơ.

Các chất này có đặc điểm hoạt hóa các enzym khử độc của gan, giúp gan thải bỏ chất độc tốt hơn nếu chúng có lỡ xâm nhập vào bên trong. Hai chất đại diện cần phải kể tới là indole-3-carbinol và sulforaphane.

Bên cạnh đó, súp lơ có chứa nhiều xơ, xơ sẽ giúp hệ tiêu hóa thải bỏ chất độc nhanh hơn.

Người ta còn nhận thấy, súp lơ trắng có nhiều allicin. Đây là chất giúp thanh thải cho gan kỳ diệu. Do đó, gan sẽ được khỏe mạnh và tăng cường chức năng thải độc.

Giảm béo ngạc nhiên

Muốn giảm béo, bạn cần hạn chế ăn dầu mỡ, bơ. Cùng đó, bạn cần tích cực ăn rau củ. Nếu bắt đầu chuyển đổi, bạn đừng quên súp lơ trắng. Súp lơ trắng là một “chiến binh” giảm béo tích cực. Tại sao vậy?

Vì súp lơ trắng có giá trị năng lượng rất thấp. Nếu ăn súp lơ trắng vào, chúng ta sẽ không bị dư thừa năng lượng.

Mặt khác, súp lơ trắng có nhiều xơ, khi ăn vào chúng ta sẽ nhanh bị no. Nhanh no làm chúng ta không ăn được nhiều và do đó, giảm được thực phẩm ăn vào.

Chưa hết, súp lơ trắng còn chứa nhiều xơ tự nhiên. Xơ tự nhiên tồn tại trong lòng ruột và giảm tốc độ hấp thu chất béo, giảm tổng lượng chất béo đi vào mạch máu, giảm lượng cholesterol. Cuối cùng bạn giảm được cân.

Cân bằng hóa cơ thể

Nội môi là môi trường bên trong cơ thể. Cơ thể mạnh khỏe nếu môi trường bên ngoài ôn hòa. Và các tế bào cơ thể ôn hòa nếu môi trường bên trong ổn định. Súp lơ giúp thực hiện điều này. Súp lơ trắng cung cấp một lượng dồi dào kali.

Kali là một điện giải tối quan trọng của nội môi. Nó là điện giải để cân bằng điện thế màng tế bào, làm cân bằng áp suất thẩm thấu, làm cân bằng điện tích ion. Vì thế, súp lơ trắng là thực phẩm giúp tế bào có môi trường sống cực kỳ ôn hòa.

Gia cố cho xương

Vitamin K là một vitamin đông máu, nó giúp tổng hợp các yếu tố đông máu trong cơ thể. Nhưng vitamin K cũng là một vitamin liên quan tới xương. Người ta thấy nồng độ thấp vitamin K trong cơ thể thường liên quan tới nguy cơ cao bị gãy xương hoặc bị loãng xương.

Với một người mà chẳng may bị thiếu vitamin K, nếu được cân bằng hóa trở lại, thì nguy cơ bị gãy xương giảm xuống thấp hơn. Không những thế, tỉ lệ gãy xương cũng thấp hơn và tỉ lệ liền xương cũng cao hơn.

Súp lơ trắng lại là nguồn cung cấp vitamin K. Vitamin K sẽ giúp điều chỉnh các protein trong hệ thống kết cấu xương làm chắc xương, nó cũng làm tăng khả năng hấp thu canxi từ ruột và giảm bài tiết canxi qua nước tiểu, duy trì ổn định nồng độ canxi trong máu. Từ đó củng cố sức khỏe hệ xương không bị bào mòn theo thời gian.

Ích lợi với thai kỳ

Bà mẹ mang thai phải nuôi cùng một lúc 2 cơ thể, 1 cơ thể mẹ và 1 cơ thể con. Trong giai đoạn này, mẹ cần nhiều sắt, nhiều folic để tạo máu. Không những thế, folic còn có tác dụng phòng chống nguy cơ dị tật bệnh thần kinh. Và đáp ứng được các tiêu chuẩn trên, súp lơ xứng đáng là thực phẩm được lựa chọn cho bà mẹ mang thai. Trong súp lơ trắng, folic rất dồi dào. Lượng folic này sẽ giúp bà mẹ có 1 thai kỳ khỏe mạnh.

Tuyệt đỉnh cho não bộ

Não bộ là cơ quan thần kinh tối cao. Trong đó, có chứa dầy đặc các tế bào thần kinh. Não bộ muốn hoạt động tốt, các tế bào thần kinh phải được kết nối với nhau thông qua các cấu trúc gọi là các synap. Súp lơ trắng làm được điều này.

Súp lơ trắng có chứa nhiều cholin, vốn là chất trung gian hóa học để các tế bào thần kinh kết nối với nhau. Có đủ cholin, các synap sẽ hoạt động thông suốt. Trong súp lơ lại có nhiều các chất phốt pho. Các chất này sẽ giúp tái tạo và sữa chữa những tổn thương ở màng tế bào thần kinh, giúp cho tế bào thần kinh khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, trong súp lơ còn hiện hữu nhiều một vitamin tên là vitamin B 6 . Vitamin B 6 là vitamin có chức năng làm tăng khả năng dẫn truyền trên các sợi dây thần kinh. Vitamin B 6 còn là coenzym giúp tổng hợp nhiều chất trung gian hóa học thần kinh như: dopamin và noradrenalin.

Vì thế, hệ thần kinh được mạch lạc. Với những lý do đó, súp lơ trắng là thực phẩm hữu ích cho hệ thần kinh của chúng ta.

Chọn súp lơ trắng ngon như thế nào?

- Hãy chọn súp lơ nở hoa to.

- Hãy chọn súp lơ có màu trắng muốt.

- Hãy chọn súp lơ chưa nở bung hoa.

- Hãy chọn súp lơ không có chấm vàng hoặc chấm đen.

- Hãy chọn súp lơ có cuống to.

- Hãy chọn súp lơ ở mặt dưới không có điểm đổi màu.