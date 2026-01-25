HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khoảnh khắc y tế xã đỡ đẻ cho sản phụ mang song thai trên giường... xe khách

Q.Nhật |

Một sản phụ mang song thai khi đi xe khách giường nằm từ Gia Lai ra Bắc đã trở dạ, được cán bộ y tế xã hỗ trợ vượt cạn ngay trên giường xe.

Sáng 25-1, ThS-BS Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc (TP Huế) cho biết đội ngũ y-bác sĩ trung tâm đang chăm sóc sức khoẻ cho sản phụ cùng hai trẻ sơ sinh sau khi đỡ đẻ thành công trên xe khách giường nằm.

Chuyến xe xuyên đêm trở thành “phòng sinh” đặc biệt ở Huế - Ảnh 1.

Cán bộ Trạm Y tế xã chân Mây - Lăng Cô đỡ đẻ thành công cho sản phụ mang song thai.

Trước đó, vào tối 24-1, một sản phụ mang song thai dắt theo con nhỏ 2 tuổi, đi xe khách giường nằm từ tỉnh Gia Lai ra phía Bắc. Khi xe đi qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, sản phụ này bất ngờ chuyển dạ, đau bụng dữ dội nên được đưa đến Trạm Y tế xã để được hỗ trợ.

Chuyến xe xuyên đêm trở thành “phòng sinh” đặc biệt ở Huế - Ảnh 2.

Hai trẻ sơ sinh được đưa tới Bệnh viện Chân Mây và có sức khoẻ ổn định.

Lúc này, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô và một nữ hộ sinh của trạm mang theo dụng cụ y tế và cùng sản phụ trên xe khách di chuyển về Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Khi xe chưa kịp đến nơi, sản phụ này có dấu hiệu sinh nở nên ngay lập tức các cán bộ y tế kịp thời xử trí, biến giường nằm trên xe khách trở thành giường bệnh viện để đỡ đẻ thành công ngay trên xe. Hai bé trai song sinh chào đời an toàn, trong đó bé thứ nhât nặng khoảng 1,7 kg và bé thứ hai nặng 1,8 kg. Hiện sản phụ, hai trẻ sơ sinh có sức khỏe cơ bản ổn định.

