Các nhân viên Nvidia đã chào đón CEO Jensen Huang trở lại bằng những tràng pháo tay lớn và đồng thanh hô vang tên ông. Một nữ nhân viên thậm chí còn chạy đến ôm chầm lấy ông.

Những hình ảnh này xuất hiện trong các video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 23/11.

Khoảnh khắc các nhân viên Nvidia reo hò chào đón tỷ phú Jensen Huang trở lại.

Trở lại sau sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump, ông Huang xuất hiện giữa vòng vây của các nhân viên. Họ đón ông tại sảnh trụ sở chính của công ty ở thành phố Santa Clara, bang California.

“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho tôi cơ hội thứ hai. Lần thứ hai đảm nhiệm vị trí CEO, tôi sẽ làm tốt hơn”, ông Huang nói và đặt tay lên ngực.

Ông mặc chiếc áo khoác Dior màu xanh hải quân có thiết kế giản dị, từng được diện trong chuyến đi tới Seoul trước đó, thay vì chiếc áo khoác da đã trở thành thương hiệu của mình.

Trong khi các nhân viên dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này, một người hét lên: “Chúng tôi yêu quý ông, Jensen!”.

Một người khác nói: “Hãy bắt tay vào công việc thôi!”.

Trong suốt buổi chào đón, đám đông nhân viên công nghệ liên tục hô vang: “Jensen! Jensen! Jensen!”.

Khi đám đông dần im lặng, ông Huang hài hước nói: “Cảm ơn mọi người, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi chưa có máy tính, vì vậy bộ phận công nghệ thông tin sẽ phải cấp cho tôi một chiếc PC mới”. Câu nói khiến mọi người bật cười.

Sau đó, ông đưa ra lời xin lỗi với nội dung tương tự tuyên bố nhận trách nhiệm mà ông công bố ngày 12/11, khi thông báo từ chức giữa những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ người Trung Quốc và một nhân viên Nvidia.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến tất cả phải trải qua những chuyện này. Tôi thực sự xin lỗi vì đã đẩy mọi người vào tình cảnh như vậy. Tôi đã mắc một số sai lầm hết sức nghiêm trọng và sẽ nỗ lực để quay trở lại, được chứ? Cảm ơn tất cả mọi người”, ông nói trong video khác.

Ngay sau đó, một phụ nữ bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy ông Huang, vùi mặt vào vai ông, khiến cả căn phòng vang lên những tiếng reo hò cổ vũ.

Sau khi ông Huang trở lại, bà Colette Kress chuyển từ vị trí CEO tạm quyền về đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính như trước đây, theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn được cập nhật ngày 23/11.

Màn trở lại của vị lãnh đạo 63 tuổi giúp cổ phiếu Nvidia tăng vọt, kéo theo những đợt tăng mạnh trên Phố Wall và nhận được lời khen ngợi từ nhiều lãnh đạo trong ngành công nghệ.

“Sai lầm đã được sửa chữa”, tỷ phú Elon Musk - CEO SpaceX, viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc cả hai đảng tại Mỹ vẫn tỏ ra sự thận trọng trước quyết định này. Họ yêu cầu ông Huang giải trình về mối quan hệ ngoài hôn nhân mà ông thừa nhận với người phụ nữ Trung Quốc Alice Huang, cũng như những vấn đề pháp lý liên quan đến việc xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Ngày 23/11, những lo ngại này dường như tạm thời bị đẩy ra xa khỏi công ty mà ông Huang đồng sáng lập cách đây hơn 3 thập kỷ.

Trong suốt quá trình lãnh đạo Nvidia, ông Huang cũng được nói là hay quát mắng nhân viên.