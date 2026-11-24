Đây là tin vui trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ảnh minh họa: VTC News

Ngày 23/11, theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, trong ngày 24/11 thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (bao gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, đối tượng áp dụng bao gồm toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy).

Người dân đi xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị được miễn phí vé 100%

Với xe buýt, đối với hành khách sử dụng vé lượt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên Ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền vé. Trong trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách sẽ được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các Ứng dụng "Hà Nội Metro", thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền vé. Bên cạnh đó, trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách.

Với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé, sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

Nguồn: TTXVN

UNND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo đơn vị liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi sát sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến lượt theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng giao các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học công nghệ, Công an thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Xây dựng thông tin, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi về thời gian, phạm vi và hình thức miễn tiền vé để đông đảo nhân dân, du khách biết, tham gia, sử dụng. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.