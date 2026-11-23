Nữ TS này là đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture 2025, giải thưởng do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân đồng sáng lập.

TS Aimée Kreimer trở lại Việt Nam, sau gần 1 năm được vinh danh ở VinFuture 2025.

Chỉ còn ít ngày nữa, Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, với tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture 2026, sẽ chính thức diễn ra (từ ngày 2 - 8/12). Nhiều người đang chờ đợi xem ai sẽ là chủ nhân của các giải thưởng VinFuture năm nay, cũng như những câu chuyện về khoa học, ứng dụng khoa học để giải quyết những bài toán thực tiễn.

Mới đây, TS Aimée Kreimer, đồng chủ nhân Giải thưởng Chính (3 triệu USD) của VinFuture 2025, đã trở lại Việt Nam và có những chia sẻ thú vị về phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Nhân dịp này, PV đã có cuộc PV nhanh với nữ TS về giải thưởng cũng như bí quyết giúp các nhà khoa học vươn tầm quốc tế.

"Giải thưởng VinFuture là giải thưởng rất danh giá và lớn nhất tôi từng nhận. Tôi vô cùng tự hào và treo chứng nhận ở vị trí trang trọng trong văn phòng", nhà khoa học người Mỹ chia sẻ sau gần 1 năm được vinh danh ở VinFuture.

Trong 1,5 ngày tham gia hội thảo tại Đại học VinUni, TS Aimée Kreimer cho biết: "Qua lắng nghe các báo cáo nghiên cứu tại Việt Nam về khoa học hành vi, tỷ lệ nhiễm HPV và tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung, tôi rất ấn tượng trước năng lực của các nhà khoa học Việt Nam và luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác trong thời gian tới".

Nhà khoa học Việt Nam có thể tạo ra những công trình có tầm ảnh hưởng quốc tế

TS Aimée Kreimer chia sẻ tại hội thảo quốc tế ở ĐH VinUni.

Nhiều nghiên cứu khoa học hiện nay gặp khó khăn trong việc ứng dụng thực tế, đặc biệt là trong việc ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Về vấn đề này, TS Aimée Kreimer cho hay, để một nghiên cứu không bị dừng lại trên giấy, bà áp dụng 3 giải pháp chính. Thứ nhất, gửi bình duyệt: Xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín để khẳng định độ tin cậy của nghiên cứu. Thứ hai, tham dự hội thảo khoa học, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu với các bên liên quan để tìm kiếm cơ hội hợp tác ứng dụng. Cuối cùng, tham gia hiệp hội chuyên môn quốc tế: Trở thành thành viên của các hiệp hội khoa học chuyên ngành để giao lưu và giới thiệu công trình của mình.

Vậy, làm thế nào để các nhà khoa học Việt Nam có thể tạo ra những công trình có tầm ảnh hưởng quốc tế?

Đồng chủ nhân của Giải thưởng Chính VinFuture 2025 có 3 gợi ý dành cho các nhà khoa học Việt Nam.

TS Aimée Kreimer chia sẻ: "Thứ nhất, chủ động tham dự các hội thảo khu vực và quốc tế để giao lưu và chia sẻ ý tưởng (các tổ chức như VinUni hay Quỹ VinFuture nên hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học thực hiện việc này).

Thứ hai, nỗ lực công bố công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín để kết quả nghiên cứu tiếp cận cộng đồng khoa học toàn cầu.

Thứ ba, đăng ký tham gia làm thành viên các hiệp hội chuyên môn quốc tế (như Hiệp hội Virus Papilloma Quốc tế - IPVS) để mở rộng cơ hội hợp tác".

TS Aimée Kreimer cho biết thêm, tại Mỹ, các nhà khoa học cũng có áp lực KPI về bài báo khoa học, nhưng tập trung vào chất lượng và tầm ảnh hưởng của bài báo trên các tạp chí lớn chứ không chạy theo số lượng.

"Chúng tôi ưu tiên chọn những dự án rủi ro cao nhưng phần thưởng lớn. Dù rất khó và có thể thất bại, nhưng nếu thành công sẽ tạo ra đột phá khoa học", TS Aimée Kreimer nhấn mạnh.

Nữ TS chia sẻ những gợi ý cho những nhà khoa học ở Việt Nam.

"Hãy xem thất bại là một phần của thành công"

Đặc biệt, những khoa học hiện nay, nhất là nhà khoa học nữ đều đang gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Vậy, làm sao để cân bằng?

Theo TS Aimée Kreimer: "Lời khuyên quan trọng nhất của tôi là hãy kiên trì và không bỏ cuộc. Trong nghiên cứu, việc tìm ra điều gì không hoạt động (thất bại) cũng có giá trị quan trọng tương tự như tìm ra giải pháp thành công. Vậy nên, hãy xem thất bại là một phần của thành công, vấp ngã rồi lại đứng lên tiếp tục dấn thân, thành công chắc chắn sẽ đến".

TS Aimée Kreimer phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025.

Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Giải thưởng Chính (trị giá 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng) đã gọi tên bốn nhà khoa học người Mỹ: TS John T. Schiller, TS Aimee R. Kreimer, GS Maura L. Gillison, và TS Douglas R. Lowy, vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra. Trong đó, vai trò quan trọng của các nghiên cứu lâm sàng do TS Aimée Kreimer thực hiện, giúp chứng minh hiệu quả dài hạn chỉ với một liều vaccine. Đây là yếu tố then chốt để mở rộng triển khai ở các nước thu nhập thấp. TS Aimée R. Kreimer (SN 1975) là nhà dịch tễ học hàng đầu về virus HPV và hiện là trưởng nhiều dự án lâm sàng quan trọng của NCI. Nữ TS là người thực hiện nghiên cứu ESCUDDO, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng lớn nhất về phác đồ một liều vaccine HPV. Những đóng góp của TS giúp WHO khuyến nghị triển khai tiêm một liều, bước ngoặt giảm chi phí và tăng hiệu quả tiếp cận.

(Ảnh: MH/VFP)