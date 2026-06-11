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Khoảnh khắc người bà liều mình lao vào ôm chặt cháu trai khi trận động đất 7,8 độ dữ dội càn quét

Minh Uyên
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Mới đây, mạng xã hội chấn động trước đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng của một trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại Philippines. Giữa lúc nguy hiểm đó, bà của bé đã liều mình để bảo vệ đứa cháu nhỏ.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại một hộ gia đình vào sáng ngày 8/6 cho thấy không gian phòng khách ban đầu hoàn toàn yên bình. Một bé trai mặc đồ bộ đang ngồi chơi ngoan ngoãn trên ghế sofa dài. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.

Tiếng động gầm rú kinh hoàng từ lòng đất cùng tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên liên tiếp. Cú nấc đầu tiên của trận động đất mạnh đến mức chiếc ghế sofa lớn bị đẩy lệch, các vật dụng trên bàn ăn, kệ tủ phía sau đổ rạp, văng tung tóe xuống sàn nhà. Cậu bé ngơ ngác nhìn lên trần nhà vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết nguy hiểm đang cận kề.

Giữa lúc căn nhà chao đảo kịch liệt, từ gian phòng phía sau, một người phụ nữ lớn tuổi (được xác định là bà của đứa trẻ) đã lao vào phòng. Không một chút do dự, không kịp tìm chỗ trốn cho bản thân, mục tiêu duy nhất của bà là đứa cháu đang ngồi 1 mình giữa hiểm họa.

Bà nhanh chóng bế thốc cậu bé lên, ôm chặt vào lòng và di chuyển về phía góc tường sát cửa ra vào nơi được coi là kết cấu vững chắc hơn trong nhà, hoặc đơn giản với người bà đó là vị trí tạm an toàn.

Suốt hơn 1 phút rưỡi sau đó, trận động đất liên tục tung ra những dư chấn dồn dập. Toàn bộ căn nhà rung lắc như muốn sập xuống, bụi bẩn rơi đầy. Người bà chỉ biết lấy chính thân mình làm tấm khiên, dùng toàn bộ cơ thể ôm ghì, che chở cho cháu trai. Tiếng 2 bà cháu hòa lẫn trong tiếng khóc nấc vì sợ hãi tạo nên một khung cảnh nghẹt thở, khiến bất cứ ai xem clip cũng phải lặng người cầu nguyện.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng quốc tế vô cùng bàng hoàng trước sự khốc liệt của thiên tai, đồng thời bày tỏ sự khâm phục sát đất trước sự dũng cảm của người bà.

"Bản năng của người mẹ, người bà luôn phi thường như vậy. Trong giây phút sinh tử, họ không nghĩ đến mạng sống của mình mà chỉ nghĩ đến con cháu", một tài khoản xúc động bình luận.

Một người dùng khác chia sẻ: "Xem clip mà tim tôi đập thình thịch. Khoảnh khắc bà lao ra ôm lấy đứa trẻ nhanh như một vị anh hùng. Cầu mong hai bà cháu và người dân Philippines đều được bình an."

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