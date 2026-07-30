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Khoan sâu xuống lòng đất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1.400 tấn, lập kỷ lục cả nước

Y Vân
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Vị trí chính xác của mỏ vàng này vẫn chưa được công bố sau 1 năm.

Trung Quốc đã công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất nước với trữ lượng ước tính 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh.

Tháng 7/2025, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc xác nhận đã hoàn tất thăm dò mỏ vàng Dadonggou tại tỉnh Liêu Ninh. Đây được đánh giá là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Theo cơ quan này, mỏ chứa khoảng 2,586 tỷ tấn quặng, với hàm lượng vàng trung bình 0,56 gram/tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng.

Dự án thăm dò do Tập đoàn Địa chất và Khoáng sản Liêu Ninh thuộc sở hữu nhà nước thực hiện với sự tham gia của gần 1.000 kỹ thuật viên và công nhân. Quá trình khảo sát được hoàn thành chỉ trong 15 tháng.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên mô tả đây là một mỏ vàng "siêu lớn", dù có hàm lượng vàng tương đối thấp. Cơ quan này cho biết dự án đã vượt qua bước đánh giá sơ bộ về tính khả thi kinh tế.

Tuy nhiên, giới chức chưa công bố vị trí chính xác của mỏ ngoài việc cho biết mỏ vàng này nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường hoạt động thăm dò khoáng sản. Năm 2024, nước này từng công bố phát hiện một mỏ vàng có trữ lượng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam và một mỏ khác với trữ lượng trên 40 tấn ở tỉnh Cam Túc vào tháng 10.

Theo số liệu chính thức, Trung Quốc khai thác hơn 377 tấn vàng trong năm 2024, tăng 0,56% so với năm trước đó.

Trong khi đó, tiêu thụ vàng trong nước đạt trên 985 tấn, với nhu cầu đối với vàng miếng và tiền vàng tăng hơn 24% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của tầng lớp trung lưu Trung Quốc trong việc bảo vệ tài sản trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Theo Global Times, Xinhua News

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Tags

tỉnh liêu ninh

mỏ vàng

Trung Quốc

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