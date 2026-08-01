Khoai Lang Thang bất ngờ trở thành "đặc sản" mới của Lý Sơn, nhiều người ra đảo với hy vọng được gặp thần tượng

Biển đẹp, hải sản ngon, cảnh sắc hoang sơ vốn đã đủ khiến Lý Sơn hút khách. Nhưng trong tháng 7 vừa qua, nhiều người còn đùa rằng chuyến đi chỉ thực sự "trọn vẹn" nếu may mắn bắt gặp Khoai Lang Thang đang quay vlog trên đảo.

Mùa hè 2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Lý Sơn (Quảng Ngãi), hòn đảo tiền tiêu nổi tiếng với dấu tích của những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng triệu năm trước. Không chỉ được biết đến là "vương quốc tỏi" với giống tỏi được nhiều người đánh giá ngon bậc nhất Việt Nam, Lý Sơn còn chinh phục du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, làn nước trong xanh cùng những bãi đá nham thạch độc đáo.

Đặt chân đến hòn đảo này, du khách có thể ghé thăm hàng loạt địa danh nổi tiếng như Cổng Tò Vò - biểu tượng du lịch của Lý Sơn, Hang Câu với những vách đá dựng đứng sát biển, đỉnh Thới Lới, chùa Đục, cột cờ Tổ quốc hay đảo Bé (An Bình) sở hữu bãi biển xanh ngọc cùng bãi cát trắng tuyệt đẹp. Chính những trải nghiệm đa dạng từ ngắm cảnh, khám phá địa chất, tắm biển đến thưởng thức hải sản tươi sống đã giúp Lý Sơn trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất trong mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, suốt tháng 7 vừa qua, bên cạnh những thắng cảnh vốn đã rất nổi tiếng, Lý Sơn còn được cộng đồng mạng nhắc đến vì một "điểm check-in" vô cùng đặc biệt mang tên Khoai Lang Thang.

Nhiều khán giả nhận ra Khoai Lang Thang ở Lý Sơn và xếp hàng để chụp ảnh cùng thần tượng

Khoảng giữa tháng 7, travel vlogger Khoai Lang Thang có lịch trình đến Lý Sơn để quay hình và sáng tạo nội dung. Do hòn đảo có diện tích không quá lớn, nam vlogger thường xuyên xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng trong quá trình ghi hình nên rất nhiều người dân và khách du lịch đã tình cờ bắt gặp. Mỗi lần được nhận ra, anh đều vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Chỉ sau ít ngày, mạng xã hội liên tục xuất hiện những bức ảnh và video ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ Khoai Lang Thang tại Lý Sơn. Không ít người còn hài hước hỏi nhau liệu nam vlogger có còn ở đảo hay không để tranh thủ ra "săn" thần tượng, khiến cư dân mạng đùa rằng giờ đi Lý Sơn không chỉ để ngắm cảnh mà còn để "săn Khoai Lang Thang".

Nhiều người đùa rằng anh chàng đang trở thành "đặc sản" mới của đảo Lý Sơn trong mùa hè 2026. Ảnh: FC Khoai Lang Thang

Thậm chí đến tận cuối tháng 7 vẫn có những bài đăng hỏi: "Anh Khoai Lang Thang còn ở đảo Lý Sơn không, em đang ở Quảng Ngãi, còn thì mai em ra đảo liền" . Nhiều người khác lại tiếc nuối vì cùng thời điểm du lịch nhưng không có cơ hội gặp anh, để lại những bình luận như: "Chung lịch trình đi Lý Sơn nhưng chỉ thấy mọi người gặp anh Khoai chứ không phải mình", "Sao cả thế giới gặp được Khoai Lang Thang trừ tôi vậy?" , hay "Ra đảo gặp được Khoai khác gì nhặt được kho báu ngoài biển", “Yêu cầu anh Khoai Lang Thang ở lại đảo tới 31/7 để em gặp”.

Ảnh: Vương Yến

Ảnh: Trần Thảo

Ảnh: Hồng Anh Rực Rỡ

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, là một trong những travel vlogger và YouTuber có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực du lịch - ẩm thực. Anh bắt đầu xây dựng kênh YouTube từ năm 2017 với mong muốn ghi lại những chuyến "lang thang" khám phá khắp Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ những video đầu tiên có lượng người xem khiêm tốn, Khoai dần chinh phục khán giả nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, hình ảnh chỉn chu cùng những thông tin hữu ích về văn hóa, lịch sử, con người và ẩm thực của từng vùng đất.

Chính phong cách mộc mạc, chân thành ấy đã giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và tạo nên hiệu ứng đặc biệt: mỗi nơi Khoai xuất hiện đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chuyến đi Lý Sơn trong tháng 7 vừa qua cũng không phải ngoại lệ, đến mức nhiều người còn ví vui rằng Khoai Lang Thang đã trở thành một "đặc sản" mới của hòn đảo trong mùa hè 2026.