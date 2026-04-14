Khi ung thư mới gõ cửa, cơ thể thường có 3 dấu hiệu SỚM

Trong thực tế lâm sàng, phần lớn các bệnh ung thư không khởi phát bằng cơn đau dữ dội, mà bằng những biến đổi âm thầm, không điển hình. Đây chính là lý do khiến nhiều trường hợp bị phát hiện muộn. Theo American Cancer Society và Wold Health Organization, nhận diện các dấu hiệu sớm không đặc hiệu nhưng kéo dài là một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tiên lượng, bởi nhiều loại ung thư nếu phát hiện ở giai đoạn đầu có thể nâng tỷ lệ sống sau 5 năm lên đáng kể.

Những dấu hiệu thường gặp khi ung thư mới xuất hiện

Điểm cần nhấn mạnh: các biểu hiện dưới đây không đặc hiệu cho ung thư, nhưng nếu kéo dài hoặc tiến triển nặng dần, cần được đánh giá y khoa sớm.

1. Rối loạn tiêu hóa kéo dài, cảm giác “ăn uống không bình thường”

Ở giai đoạn sớm, ung thư đường tiêu hóa (dạ dày, đại trực tràng, tụy, gan mật) thường không gây đau rõ rệt, mà biểu hiện bằng:

- Đầy bụng, tức vùng thượng vị kéo dàI

- Nhanh no, ăn ít hơn bình thường

- Trào ngược, ợ nóng, nuốt vướng

- Thay đổi thói quen đại tiện: phân nhỏ, có nhầy hoặc lẫn máu

Các nghiên cứu đăng trên tạp chí the Lancent Oncology cho thấy, một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân ung thư dạ dày hoặc đại trực tràng đã có triệu chứng tiêu hóa kéo dài 3 - 6 tháng trước khi được chẩn đoán, nhưng thường bị nhầm với viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa chức năng.

2. Sụt cân và mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Sụt cân không chủ ý là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Theo National Cancer Institute, việc giảm trên 5% trọng lượng cơ thể trong 6 - 12 tháng mà không thay đổi chế độ ăn hay vận động cần được đánh giá y khoa.

Các biểu hiện đi kèm gồm:

- Mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền

- Cảm giác “thiếu năng lượng” dù nghỉ ngơi đủ

- Giảm khối cơ, cơ thể “yếu đi”

Cơ chế liên quan đến rối loạn chuyển hóa do khối u gây ra (còn gọi là cancer cachexia), làm tăng tiêu hao năng lượng và giảm tổng hợp cơ.

3. Xuất hiện khối bất thường hoặc thay đổi trên da

Da và hệ bạch huyết là những “cửa sổ” dễ quan sát nhất của cơ thể:

- Hạch ở cổ, nách, bẹn… sưng to, cứng, không đau, tồn tại trên 3 - 4 tuần

- Vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc hoặc chảy máu

- Vàng da, vàng mắt kèm nước tiểu sẫm màu (gợi ý vấn đề gan, mật, tụy)

Các thay đổi trên da hoặc hạch kéo dài là một trong những dấu hiệu phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua của nhiều loại ung thư giai đoạn sớm.

Giải pháp: Khi nào cần đi khám và cách giảm nguy cơ từ sớm

Không tự chẩn đoán, nhưng cũng không bỏ qua

Phần lớn các triệu chứng trên có thể do bệnh lành tính. Tuy nhiên, trong y học, ba yếu tố đặc biệt quan trọng: Kéo dài trên 2 - 4 tuần; Xu hướng nặng dần; Kèm triệu chứng toàn thân (sốt, đổ mồ hôi đêm, chảy máu, mệt mỏi nhiều).

Nếu hội tụ các yếu tố này, cần đi khám thay vì tự điều trị kéo dài.

Khám có mục tiêu dựa trên triệu chứng

Việc thăm khám nên dựa vào biểu hiện cụ thể:

- Rối loạn tiêu hóa: nội soi, xét nghiệm máu, siêu âm bụng

- Hạch hoặc ho kéo dài: X-quang, CT, nội soi tai mũi họng

- Tổn thương da: soi da, sinh thiết nếu cần

Theo World Health Organization, phát hiện sớm là yếu tố quan trọng nhất giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung thư trên toàn cầu.

Giảm nguy cơ: chiến lược dài hạn, không phải giải pháp ngắn hạn

Các khuyến nghị từ American Cancer Society cho thấy, có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư bằng việc:

- Không hút thuốc, hạn chế rượu bia

- Ăn nhiều rau quả (ít nhất 400g/ngày), hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

- Duy trì vận động tối thiểu 150 phút/tuần

- Giữ cân nặng hợp lý

Ung thư giai đoạn sớm hiếm khi biểu hiện rõ ràng, nhưng gần như luôn để lại “dấu vết” dưới dạng những thay đổi nhỏ kéo dài. Vấn đề không nằm ở từng triệu chứng riêng lẻ, mà ở sự khác biệt so với trạng thái bình thường của cơ thể và diễn tiến theo thời gian.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng, không phải mọi dấu hiệu đều là ung thư. Nhưng nếu cơ thể “không còn như trước” trong một thời gian đủ dài, đó là lúc cần kiểm tra, không phải để xác nhận điều xấu nhất, mà để loại trừ nó càng sớm càng tốt.