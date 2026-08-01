"Khi tôi ngỏ lời xin 1 sổ 5 triệu, anh Ngọc Sơn lặng lẽ tặng luôn 10 sổ"

"Anh từng phải chịu rất nhiều oan khiên và điều tiếng của những năm tháng trước đây, anh vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng", một nữ ca sĩ chia sẻ về danh ca Ngọc Sơn.

Ca sĩ Quế Vân mới đây gây chú ý khi chia sẻ những dòng tâm sự dài về ca sĩ Ngọc Sơn. Không chỉ bày tỏ sự yêu mến dành cho đàn anh, cô còn khẳng định nam danh ca là người từng phải trải qua nhiều "oan khiên và điều tiếng", nhưng luôn chọn cách sống bao dung, tử tế thay vì đôi co hay đáp trả.

Theo Quế Vân, điều khiến cô kính trọng Ngọc Sơn không chỉ là tài năng âm nhạc, mà còn bởi nhân cách của anh. Cô viết: "Bởi với tôi, anh không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng, mà còn là một người có trái tim vô cùng nhân hậu. Anh là một người con hiếu thảo, sống có trước có sau. Anh từng phải chịu rất nhiều oan khiên và điều tiếng của những năm tháng trước đây, anh vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng, đứng dậy và bước tiếp bằng sự điềm đạm, bao dung".

Quế Vân cho biết cô luôn yêu mến và kính trọng đàn anh Ngọc Sơn

Nữ ca sĩ cho biết mình là một trong số ít người hiểu được con người thật của Ngọc Sơn. Trong nhiều năm quen biết, cô học được ở đàn anh cách ứng xử trước những thị phi của cuộc sống.

Quế Vân đặc biệt nhớ lời khuyên mà Ngọc Sơn từng dành cho mình: "Em à, dù xã hội có đổ oan hay nghĩ xấu về em, em cứ chắp tay xin lỗi họ rồi bỏ qua tất cả. Hãy sống thật tốt, đó mới là câu trả lời giá trị nhất."

Theo lời kể của cô, trước đây bản thân là người nóng tính, mỗi khi bị hiểu lầm đều muốn lên tiếng để bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, Ngọc Sơn lại chọn thái độ hoàn toàn khác. "Anh chỉ mỉm cười, bình thản bước qua mọi điều tiếng với sự kiêu hãnh của một người sống ngay thẳng. Chính anh đã dạy tôi cách im lặng đúng lúc, cách sống tử tế thay cho việc hơn thua bằng lời nói".

Ngọc Sơn và Quế Vân giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua

Ngoài những bài học về cách sống, Quế Vân còn tiết lộ Ngọc Sơn từng đặt cho cô biệt danh "Tám Ngố". Theo cô, nam ca sĩ muốn mọi người hiểu rằng cô chỉ là người sống thật lòng chứ không phải người nguy hiểm. Điều khiến nữ ca sĩ xúc động là dù từng có nhiều lời đồn và hiểu lầm trong showbiz, Ngọc Sơn chưa bao giờ quay lưng hay bỏ rơi cô.

Một kỷ niệm khác được Quế Vân nhắc lại là khi cô làm đại sứ chương trình "Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng", vận động nghệ sĩ ủng hộ sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. "Riêng anh Ngọc Sơn, khi tôi ngỏ lời xin 1 sổ 5 triệu, anh lặng lẽ gửi tặng luôn 10 sổ cho các mẹ. Đó là điều tôi mãi mãi trân trọng và biết ơn".

Cô cũng bày tỏ quan điểm rằng trong nghề có nhiều ngôi sao rất nổi tiếng nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không hồi âm. Vì thế, với cô, tài năng là điều đáng quý nhưng nhân cách và cách đối nhân xử thế còn đáng quý hơn. "Đó là điều tôi luôn học được từ anh Ba của mình."

Ngọc Sơn là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt từ đầu thập niên 1990, gắn liền với nhiều ca khúc như Tình cha , Lòng mẹ , Vầng trăng cô đơn ... Trong suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh nhiều lần đối diện với tin đồn và những tranh cãi nhưng luôn khẳng định lựa chọn sống tích cực, tập trung vào âm nhạc và các hoạt động thiện nguyện.

Gần đây, khi vướng những đồn đoán thất thiệt trên mạng xã hội, nam ca sĩ đã chủ động lên tiếng, thực hiện xét nghiệm để chứng minh sự trong sạch của bản thân, đồng thời khẳng định không muốn để các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến khán giả và gia đình.