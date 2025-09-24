Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Serbia sẽ ký một thỏa thuận nhập khẩu khí đốt có thời hạn 3 năm với tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) vào tháng 10, lùi so với thời hạn ban đầu vào tháng 9.

Thông tin trên được ông Dusan Bajatovic, CEO của công ty khí đốt Srbijagas (Serbia), cho biết với đài truyền hình RTS ngày 23/9.

Theo thỏa thuận mới, Serbia dự kiến nhập khẩu 2,5 tỷ m³ khí đốt từ Nga mõi năm. Quốc gia châu Âu này hiện nhận 2,5 triệu m³ khí đốt từ Azerbaijan và 9,5 triệu m³ khí đốt từ Nga mỗi ngày.

Serbia – nhập khẩu khoảng 3 tỷ m³ khí đốt từ Nga vào năm 2024 – vẫn là một trong số ít nước châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga, ngay cả khi nước này đang tìm cách gia nhập EU.

Việc tiếp cận nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga giúp duy trì khả năng chi trả tiền điện cho các hộ gia đình và duy trì ngành công nghiệp khí đốt – một ưu tiên chính trị quan trọng của Tổng thống Aleksandar Vucic.

Trong thời gian chờ đợi kí thỏa thuận mới, Serbia sẽ tiếp tục nhận khí đốt theo thỏa thuận hiện tại vốn được gia hạn tạm thời vào tháng 5.

Theo hợp đồng hiện tại, Serbia nhập 6,1 triệu m³ khí đốt mỗi ngày từ Gazprom với giá 290 euro/1.000 m³ – mức thấp hơn nhiều so với giá thị trường châu Âu. Thỏa thuận tạm thời này cho phép Belgrade đảm bảo trữ 780 triệu m³ khí tại kho chứa ở Banatski Dvor và có thể nhận thêm 200 triệu m³ từ một cơ sở lưu trữ ở Hungary nếu cần.

Đầu tháng này, Tổng thống Aleksandar Vucic đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu nhấn mạnh năng lượng vẫn là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Serbia và Moscow. Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng cho Serbia, đáp ứng khoảng 85% nhu cầu khí đốt của nước này.

Thỏa thuận khí đốt mới cho thấy nỗ lực cân bằng của Belgrade trong quan hệ với Nga và EU. Là một quốc gia ứng cử viên EU, Serbia phải đối mặt với áp lực từ Brussels về việc đa dạng hóa nguồn năng lượng nhập khẩu và hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga sau cuộc xung đột Ukraine nổ ra năm 2022.

Serbia đã bắt đầu thực hiện các bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Nước này hoàn thành một đường ống kết nối với Bulgaria, cho phép nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và cảng LNG Alexandroupolis (Hy Lạp) với công suất hàng năm là 1,8 tỷ m³. Đường ống này có tiềm năng đáp ứng khoảng 60% nhu cầu năng lượng của Serbia.

Các dự án đường ống bổ sung với Bắc Macedonia và Romania cũng đang được lên kế hoạch, nhưng khí đốt của Nga sẽ vẫn là nguồn năng lượng chính của Serbia trong tương lai gần.

Tham khảo: Reuters, Bne Intellinews﻿