Khảo sát tiết lộ 70% người Đức không tin quân đội có thể bảo vệ đất nước

Một cuộc khảo sát gần đây của YouGov cho thấy, đa số người Đức không tin lực lượng vũ trang của họ có khả năng bảo vệ đất nước.

Đội danh dự của quân đội Đức.

Theo Khảo sát Quốc tế trọng điểm được công bố hôm 25/7, 70% người được hỏi ở Đức cho biết, họ không tin tưởng lực lượng vũ trang của mình đủ mạnh để chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng.

YouGov đã khảo sát 2.079 người trưởng thành trên khắp nước Đức từ ngày 17/6 đến ngày 1/7.

Mặc dù 40% số người được hỏi cho rằng, Đức chi tiêu quá ít cho quốc phòng, nhưng 77% phản đối việc tăng thuế để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng, trong khi 62% bác bỏ việc cắt giảm các dịch vụ công cộng và 59% phản đối việc tăng nợ công.

Đức ghi nhận mức độ tin tưởng thấp nhất trong số 7 quốc gia được khảo sát.

Khoảng 57% người được hỏi ở Ba Lan, 53% ở Anh và Úc, và 48% ở Canada cũng nghi ngờ khả năng bảo vệ đất nước của lực lượng vũ trang nước họ.

So với đó, 52% người Pháp và 77% người Mỹ bày tỏ sự tin tưởng vào quân đội của họ.

Cuộc thăm dò dư luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định nguy cơ rút khỏi NATO, sau khi các thành viên khối này từ chối tham gia chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Ông Trump thường xuyên cáo buộc các thành viên NATO ở châu Âu không chi đủ cho quốc phòng, và mô tả khối quân sự này là "con hổ giấy".

Đức đã thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng quân đội thường trực từ khoảng 183.000 người lên 260.000 người và tăng lực lượng dự bị lên 200.000 người, với lý do xung đột Nga-Ukraine.

Chính phủ đã tái áp dụng hệ thống đăng ký và giám sát quân sự vào tháng 1/2026, gây ra tranh luận và các cuộc biểu tình.

Đài Deutsche Welle cũng đưa tin về sự gia tăng mạnh số lượng thanh niên chọn không thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm.

Nền kinh tế Đức đang chao đảo vì khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá năng lượng cao, trầm trọng hơn do việc cắt giảm nguồn cung năng lượng từ Nga và cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Nga đã lên án điều mà họ gọi là "quân sự hóa" nước Đức và các nước châu Âu khác.

Tổng thống Vladimir Putin luôn nhấn mạnh, Nga sẽ không tấn công một thành viên NATO trừ khi bị tấn công trước