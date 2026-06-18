Với nền tảng này, việc nghiên cứu thị trường đang trở nên dễ tiếp cận hơn với cả các doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Trong nhiều năm, nghiên cứu thị trường là đặc quyền của các tập đoàn lớn với ngân sách hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho mỗi dự án.

Nhưng sự xuất hiện của AI đang khiến cuộc chơi thay đổi. Một nền tảng vừa ra mắt tại Việt Nam cho phép hoàn thành khảo sát khách hàng trong 48 giờ và thực hiện tới 100 cuộc phỏng vấn chỉ trong một tuần.

Một cuộc khảo sát thị trường từng tốn cả trăm triệu đồng, nay chỉ mất 1,69 triệu

"Nếu khách hàng chỉ sẵn sàng trả 200.000 đồng cho một sản phẩm mà doanh nghiệp dự định bán với giá 350.000 đồng thì sao?"

Nghe có vẻ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng trong thực tế, để tìm ra câu trả lời, không ít doanh nghiệp phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng cùng khoản ngân sách lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Bởi trước khi tung ra một sản phẩm mới, doanh nghiệp cần biết thị trường có thực sự cần nó hay không, khách hàng sẵn sàng chi trả bao nhiêu và điều gì ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ. Chỉ một nhận định sai về nhu cầu hoặc hành vi tiêu dùng cũng có thể khiến cả chiến dịch kinh doanh thất bại.

Đó là lý do nghiên cứu thị trường từ lâu được xem là một công việc phức tạp, tốn kém và gần như là "đặc quyền" của những doanh nghiệp có nguồn lực lớn.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI đang khiến quan niệm này thay đổi nhanh chóng.

Sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm diễn ra chiều nay tại TP.HCM.

Mới đây, Monitas - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu người tiêu dùng và nghiên cứu thị trường - đã chính thức giới thiệu nền tảng nghiên cứu thị trường ứng dụng AI mang tên "millme" tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở chi phí khởi điểm chỉ còn 1,69 triệu đồng và thời gian khảo sát rút ngắn còn 48 giờ. Ông Takumi Aoki, Giám đốc DIY Research Platform Division của Monitas, cho rằng tốc độ thấu hiểu khách hàng đang trở thành một trong những yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

"Trong thời đại AI, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiến hành khảo sát nhanh, hiệu quả, với chi phí rẻ".

Ông Nguyễn Tiến Huy - CEO Pencil Group - cho rằng: "millme" có thể khảo sát thị trường nhanh, chính xác, chi phí thấp, giúp doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu thành kết quả kinh doanh hiệu quả hơn ”.