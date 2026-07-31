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Khánh Sky livestream chửi bới tại nhà TikToker Vua Quạt: Xác định nguyên nhân ban đầu

Hương Trà (T/H)
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Mâu thuẫn liên quan đến hoạt động từ thiện trên mạng xã hội đã dẫn đến vụ "Khánh Sky" cùng nhóm người tìm đến xưởng "Vua Quạt", hiện công an đang điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky", cùng Hồ Văn Khoa và một nhóm người bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (còn gọi là "Vua Quạt") ở xã Tam Giang.

Tại đây, nhóm này đã phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội trong khoảng 15 phút, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra đối mặt. Buổi livestream nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 200.000 lượt xem cùng thời điểm, gây mất an ninh trật tự và khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình ông Trần Đình Tiệp đã gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng.

Hôm nay (ngày 31/7), Tuổi Trẻ dẫn tin lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra, làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi cùng một số người kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp trên địa bàn để livestream với những lời lẽ chửi bới, thách thức.

Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin thêm, theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên),thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky".

Trước đó, Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến với tên gọi "Huấn Hoa Hồng", từng tuyên bố trong một buổi livestream rằng bất kỳ ai ủng hộ từ thiện bao nhiêu tiền thì ông sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó.

Đáp lại tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cũng đã gửi thư cảm ơn tới doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Bùi Xuân Huấn tuyên bố không thực hiện theo lời thách thức trước đó với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành trò "cá cược".

Theo thông tin xác minh ban đầu, mâu thuẫn giữa các bên tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải các nội dung công kích ông Trần Đình Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến xưởng sản xuất để gây hấn.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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