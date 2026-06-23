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Khám xét nơi ở, bắt giữ Phạm Quãng Lâm SN 1989

Chi Chi
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Khi khám xét nơi ở của Phạm Quãng Lâm, lực lượng Công an thu giữ cả ma túy và súng đạn.

Vào ngày 16/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an các phường Cái Răng và Công an phường Tân An tổ chức bắt khám xét đối với Phạm Quãng Lâm, sinh năm 1989 về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng.

Tang vật thu giữ gồm 50,8532 gam ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng cùng 06 viên đạn, 01 cân điện tử, 02 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Lâm khai hoạt động mua bán ma túy từ đầu tháng 3/2025 đến nay, đối tượng đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Trong đó, trưa cùng ngày, Lâm có bán ma túy cho Lê Thanh Phong, sinh năm 1997, ĐKTT khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng.

Khám xét nơi ở, bắt giữ Phạm Quãng Lâm SN 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Quãng Lâm. Ảnh: AN Cần Thơ

Khám xét nơi ở, bắt giữ Phạm Quãng Lâm SN 1989 - Ảnh 2.

Số tang vật thu giữ được khi khám xét nơi ở của đối tượng Lâm. Ảnh: AN Cần Thơ

Quá trình điều tra mở rộng, phát hiện Phong có trao đổi mua bán ma túy với Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1995, ĐKTT ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thạnh. Qua khám xét tại nhà đối tượng Nghĩa, phát hiện số lượng ma túy Nghĩa mua ở nhà là từ Phong và Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1985, ĐKTT tại Trung Phú 1, xã Mỹ Đình, tỉnh An Giang, hiện đang sinh sống tại hẻm 246, đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở, bắt giữ Phạm Quãng Lâm SN 1989 - Ảnh 3.

Các đối tượng (theo thứ tự từ trái qua phải): Phạm Công Danh, Nguyễn Phát Tài, Cao Thanh Vũ và Phạm Hữu Nghĩa. Ảnh: AN Cần Thơ

Tiếp đó, vào ngày 18/6, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang đối với Phạm Công Danh, sinh năm 1995, thường trú tại khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khám xét nơi ở, bắt giữ Phạm Quãng Lâm SN 1989 - Ảnh 4.

Một số tang vật thu giữ được. Ảnh: AN Cần Thơ

Vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, 01 điện thoại di động, 01 xe gắn máy. Qua khai thác nhanh đối tượng Danh khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê đem đi giao cho các con nghiện, tiến hành mở rộng đã xác minh và bắt khám xét 02 đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long gồm: Cao Thanh Vũ, sinh năm 1989, thường trú tại khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Phát Tài, sinh năm 2000, thường trú tại khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng.

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