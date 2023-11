Khám sức khoẻ đi du học, nam sinh bàng hoàng phát hiện không có khả năng được làm bố

Chuẩn bị thủ tục đi du học, Biên được gia đình đưa đi khám sức khoẻ. Kết quả khám sức khoẻ của Biên tốt, đủ điều kiện để đi du học. Biên cũng đăng ký thêm kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe chung, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và kiểm tra sức khỏe sinh sản.



Kết quả xét nghiệm có hai chỉ số bất thường gồm chỉ số xét nghiệm tuyến giáp (T3, FT4) giảm, đặc biệt xét nghiệm tinh dịch đồ tổng số tinh trùng hiện tại không thấy tinh trùng trong mẫu tinh dịch (vô tinh). Khai thác tiền sử, Biên chia sẻ với bác sĩ sức khoẻ từ nhỏ tới lớn phát triển bình thường. Hiện tại, Biên khỏe mạnh, không xuất hiện bất cứ triệu chứng lâm sàng bất thường.

Khi được bác sĩ thông báo Biên bị vô tinh, nam sinh và gia đình vô cùng bất ngờ, buồn bã.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh: BSCC)

"Thủ phạm" không ngờ tới gây vô tinh

Để tìm nguyên nhân vô tinh cho Biên, bác sĩ đã chỉ định cho nam sinh làm những kiểm tra chuyên sâu kiểm tra đột biến gen AZF.

ThS.BSNT Nguyễn Bá Sơn - Trưởng chuyên khoa Di truyền, Trung tâm Xét nghiệm Medlatec cho hay, không may mắn cho Biên kết quả xét nghiệm AZF phát hiện thấy đột biến. Các gen liên quan đến sản xuất tinh trùng tập trung vào 4 vùng là AZFa, AZFb, AZFc và AZFd với ý nghĩa quan trọng, cụ thể như:

Vùng AZFa và AZFb mất đoạn: Tức bệnh nhân không thể nào có tinh trùng (không có cả ở ống sinh tinh và mào tinh);

Vùng AZFb và AZFc mất đoạn: Tiên lượng bệnh nhẹ hơn, bệnh nhân có thể có tinh trùng trong tinh dịch, hoặc không có tinh trùng, hoặc nếu có thì chất lượng thấp.

Theo bác sĩ Sơn, ở trường hợp của bệnh nhân Biên, cả 4 vùng gồm AZFa, AZFb, AZFc và AZFd đều mất thì tiên lượng việc sản xuất tinh trùng là rất nặng nề và cơ hội có con bằng tinh trùng của mình là gần như không có.

BS Nguyễn Thị Phượng - Chuyên khoa Sản phụ, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho hay, có nhiều nguyên nhân gây không có tinh trùng ở nam giới như: vô tinh do tắc nghẽn, vô tinh không tắc nghẽn, vô tinh do xuất tinh ngược dòng, hoặc do thuốc bổ sung testosterone, steroid đồng hóa...

Các trường hợp vô tinh do bất cứ nguyên nhân nào đều cần xác định chính xác nguyên nhân, sau đó tùy tình trạng, bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh phương pháp hỗ trợ sinh sản…

Trường hợp nam giới không có tinh trùng trong tinh dịch có thể tìm tinh trùng ở ống sinh tinh, mào tinh, tinh hoàn và thực hiện IUI/ IVF. "Tuy nhiên cũng có những trường hợp (hiếm gặp), người bệnh không tìm tinh trùng trong ống sinh tinh, mào tinh, hoặc tinh hoàn và lúc này phải xin tinh trùng. Bệnh nhân này là một trong số những trường hợp hiếm đó", bác sĩ Phượng nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ đưa ra lời khuyên cho các đôi bạn trẻ, nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Đây là việc có ý nghĩa rất quan trọng, được xem như "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn, bền lâu.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm đánh giá toàn diện sức khỏe gồm kiểm tra tổng quát cơ thể, sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm các bệnh di truyền, đánh giá khả năng sinh sản... Trường hợp nếu có bất thường thì bạn đời của mình đã chuẩn bị trước tâm lý để có hướng sử dụng các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời sau kết hôn, cũng như có thời điểm vàng điều trị, tăng cơ hội điều trị thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đối với các cặp vợ chồng, để tăng cơ hội có con sớm tự nhiên, cần lưu ý các biện pháp sau:

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý;

- Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên;

- Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh;

- Bỏ hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh dùng thuốc kích thích, giảm lo âu, căng thẳng... (đối với chồng);

- Theo dõi kỳ kinh nguyệt (đối với vợ);

- Đi kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ tại cơ sở uy tín.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ngọc Minh

